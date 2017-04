Purolator et le syndicat des Teamsters Canada signent une nouvelle convention collective







Les employés syndiqués ont ratifié une entente de cinq ans

MISSISSAUGA, ON, le 28 avril 2017 /CNW/ - Purolator et le syndicat des Teamsters Canada ont signé une nouvelle convention collective de cinq ans. Plus tôt aujourd'hui, les employés syndiqués, qui sont représentés par le syndicat des Teamsters, ont voté pour la ratification de l'entente de principe qui a été conclue le 28 mars.

« Cette nouvelle entente nous offre de la stabilité à long terme, souligne la valeur que nos employés offrent à nos clients en plus de permettre à Purolator de gérer les réalités fondamentales du marché actuel en évolution », a déclaré John Ferguson, président et chef de la direction de Purolator. « Nous sommes heureux de continuer à améliorer la qualité de nos services à nos clients pendant les cinq prochaines années et par la suite. Je tiens à remercier les équipes de négociation des Teamsters et de Purolator, qui ont accompli un travail considérable dans les derniers mois pour parvenir à l'entente d'aujourd'hui. »

La majorité des employés des opérations de première ligne de Purolator sont syndiqués par les Teamsters, dont la convention collective précédente était venue à échéance le 31 décembre 2016.

À propos de Purolator

Purolator est le fournisseur de pointe de solutions intégrées de logistique et d'expédition de fret et de colis au Canada. Célébrant plus de 50 ans de services qui permettent à ses clients de tenir leurs promesses, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour rejoindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités, partout au pays et dans le monde entier. Purolator est fière de son héritage canadien et veille à assurer sa durabilité, se positionnant pour croître et prospérer. Purolator est également vouée à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle sert et dans lesquelles vivent, travaillent et se détendent ses plus de 10 000 employés. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site purolator.com.

SOURCE Purolator Inc.

Communiqué envoyé le 28 avril 2017 à 16:37 et diffusé par :