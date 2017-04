Le championnat Formula DRIFT de 2017 lance le coup d'envoi de la saison en désignant Nexen Tire à titre de son partenaire majeur officiel pour la deuxième année consécutive







La société devrait mettre en vedette sa technologie basée sur la performance et accroître la visibilité de sa marque aux États-Unis

SÉOUL, Corée du Sud, le 28 avril 2017 /CNW/ - Nexen Tire, un important fabricant mondial de pneus, poursuit pour la deuxième année consécutive son partenariat majeur officiel avec Formula DRIFT, la première série américaine de drifts, pour la saison des courses de 2017 qui se déroulera jusqu'au mois d'octobre.

Nexen Tire a été désigné le partenaire majeur official du championnat Formula DRIFT depuis la conclusion de l'entente de partenariat le 18 mars l'an dernier. La société continue à commanditer les deux pilotes de Scion Racing (SR) par Toyota : Fredric Aasbo, le champion mondial de l'édition 2015 de la Formula DRIFT et Ken Gushi, le deuxième finaliste de l'édition 2016 de la Formula DRIFT.

Asabo et Gushi participeront au championnat sur des pneus N'FERA SUR4G, des pneus urbains et de course à performance très élevée, dotés d'une performance en matière de stabilité à une vitesse de conduite très élevée ainsi que pour les virages, l'adhérence et l'anti-abrasion. Ils sont offerts en 20 tailles différentes et la qualité et la performance des pneus N'FERA SUR4G ont été éprouvées lors de nombreuses compétitions internationales de design.

« En tant que fier partenaire majeur official, nous sommes heureux de participer au lancement de la nouvelle saison du championnat Formula DRIFT, qui nous donnera l'occasion de démontrer la supériorité de notre technologie basée sur la performance » a commenté Nexen Tire. « Les exploits spectaculaires l'an dernier de nos pilotes commandités ont déjà prouvé de la qualité et de la performance des pneus N'FERA SUR4G. Nous anticipons que les résultats de cette année pourront renforcer ce statut. »

La nouvelle saison du championnat Formula DRIFT a déjà été lancée avec un premier tour de course qui s'est déroulé à Long Beach, en Californie, du 31 mars au 1er avril, et se poursuivra jusqu'en octobre 2017. Les annonces de Nexen Tire seront placées de manière bien visible sur les affiches de la piste et diffusées en continu sur Formula DRIFT Live Stream, ainsi que les annonces publicitaires à la fois sur le site Web de Formula DRIFT et les diffusions de Formula DRIFT sur la chaîne télévisée CBS Sports, qui rejoint environ 10 millions de foyers à travers les États-Unis.

Nexen Tire organisera également plusieurs événements et activités à l'intention des clients et des partenaires à partir de roulottes et de stands à des fins de publicité, contribuant ainsi à un autre niveau d'expérience inoubliable du championnat Formula Drift aux parties estimables.

Récemment, Nexen Tire a renforcé sa présence mondiale en mettant l'accent sur plusieurs activités de marketing sportives. La société a signé un renouvellement pluriannuel de son partenariat stratégique avec le club de soccer Manchester City Football Club en mars 2017. De plus, la société offre son soutien actuellement à quatre catégories de sport d'hiver et exploite plusieurs réseaux sociaux en ligne.

À propos de Nexen Tire

Fondé en 1942, Nexen Tire est un fabricant mondial de pneus dont le siège est établi à Yangsan dans la province du Gyeongsang du Sud et à Séoul en Corée du Sud. Nexen Tire, l'un des fabricants de pneus mondiaux à croissance rapide, collabore avec 491 concessionnaires répartis dans 141 pays autour du monde (depuis juillet 2015), et possède trois usines de fabrication, soit deux en Corée (à Yangsan et Changnyeong) et une à Qingdao, en Chine. Une autre usine entamera ses opérations en 2018 à Zatec, en République tchèque. Nexen Tire produit des pneus pour les voitures automobiles, les véhicules utilitaires sportifs et les camions légers à l'aide d'une technologie de pointe et d'une excellence en matière de conception. La société vise également la production de pneus UHP (ultra haute performance) qui sont basés sur des technologies de pointe. Nexen Tire fournit des pneus d'équipement d'origine à des constructeurs de voitures dans plusieurs pays à travers le monde. En 2014, la société a réalisé un grand chelem en remportant les quatre meilleurs prix de conception au monde pour la première fois parmi divers fabricants de pneus autour du monde. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site Web http://www.nexentire.com.

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/495603/2017_Formula_DRIFT_Nexen_Tire_1-fr.jpg

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/495605/2017_Formula_DRIFT_Nexen_Tire_2-fr.jpg

SOURCE Nexen Tire

Communiqué envoyé le 28 avril 2017 à 16:04 et diffusé par :