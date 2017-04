Sunwing devance les vacances d'été en offrant jusqu'à 70 % d'économies à ses clients







MONTRÉAL, le 28 avril 2017 /CNW/ - Bonne nouvelle pour tous ceux qui ne sont pas partis en voyage cet hiver : ils auront amplement l'occasion de se rattraper en profitant de la promotion des aubaines de l'année sur des vacances estivales dans les tropiques offerte par Sunwing. Dès maintenant et jusqu'au 5 mai, les voyageurs peuvent réserver leurs vacances parmi l'une de nos destinations populaires à un prix imbattable en haute saison. Ils peuvent économiser jusqu'à 70 % sur la réservation d'un forfait avantageux dans l'un des meilleurs hôtels des Caraïbes, du Mexique et de l'Amérique centrale pour des départs de printemps tardifs ou d'été. Avec des prix aussi incroyables, les clients doivent cependant se dépêcher s'ils souhaitent relaxer sur une plage au lieu de désherber leur jardin.

Sunwing, le no1 au Canada des vacances luxueuses, entre adultes ou en famille, offre les meilleures aubaines de l'année sur des hôtels et des destinations qui sauront combler les goûts de tout voyageur. De plus, les voyageurs ayant réservé auprès du voyagiste pourront étirer davantage leur budget en profitant des extras exclusifs. Ces extras comprennent des avantages à valeur ajoutée destinés aux familles, tels que le programme permettant aux enfants de Séjourner, jouer et manger GRATUITEMENT, des miniclubs et clubs pour ados, ainsi que des inclusions luxueuses, comme des repas à la carte illimités et des rabais sur les soins au spa, parfaits pour les couples.

L'un des hôtels familiaux offerts est le populaire Memories Varadero Beach Resort, un tout compris d'inspiration coloniale débordant de style caribéen à Varadero, Cuba. Les vacanciers qui séjournent à cet hôtel dans le cadre d'une escapade romantique ou en famille profitent d'un vaste éventail de commodités, notamment de multiples options de repas à la carte pour une parfaite soirée en amoureux, d'excitantes glissades d'eau pour les enfants (et les adultes qui ont conservé leur coeur d'enfant), de quatre magnifiques piscines et de sports nautiques gratuits comme la plongée avec palme et tuba et les promenades en catamaran, pour les aventuriers dans l'âme.

Les voyageurs peuvent aussi choisir le Sirenis Cocotal Beach Resort Casino and Aquagames, un hôtel tout compris offrant un bon équilibre entre la relaxation et le divertissement, entre adultes comme en famille. À cet hôtel, il est tout aussi possible de se la couler douce sur la plage que de s'éclabousser dans le Sirenis Aquagames, l'un des plus grands parcs aquatiques de Punta Cana, qui se trouve sur les lieux. Les clients se font également proposer une foule d'activités, parmi lesquelles se trouvent le tir à l'arc et le volley-ball de plage. Ils peuvent manger des mets délectables dans l'un des trois buffets ou des sept restaurants à la carte du complexe hôtelier, avant de lâcher leur fou sur le plancher de danse de la boîte de nuit ou de tenter leur chance au casino.

De plus, tous les forfaits comprennent les vols aller-retour avec Sunwing Airlines, à bord desquels les vacanciers peuvent se détendre, relaxer et profiter du service en vol primé, qui inclut un toast au vin mousseux, un service gratuit de boissons non alcoolisées, ainsi qu'un menu d'achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, avec des choix inspirés par la célèbre chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les passagers ont également droit à une franchise de bagages généreuse de 23 kg, offerte gratuitement. Les enfants recevront des sacs à dos remplis de jeux et de jouets qu'ils pourront garder.

Pour plus de détails ou pour réserver, veuillez visiter Sunwing.ca.

No1 au Canada dans le sud et plus grand voyagiste intégré verticalement en Amérique du Nord, Sunwing offre plus de vols dans le sud que tout autre voyagiste avec un service direct et pratique à partir de plus de 34 aéroports à travers le Canada vers plus de 50 destinations populaires dans le sud. Cela permet à Sunwing de négocier des meilleures aubaines et offres exclusives dans tous les hôtels les mieux cotés des Caraïbes, d'Amérique centrale et du Mexique. Sunwing, une compagnie renommée pour son service primé, est systématiquement classé no1 des compagnies aériennes de loisir par les agents de voyages et elle est la gagnante permanente du prix du Choix des consommateurs. Les clients pourront commencer leurs vacances dans l'élégance avec le service en vol primé, qui comprend un verre de vin mousseux gratuit, du thé et du café, ainsi qu'un service de boissons non alcoolisées, en plus d'un menu d'achats à bord de collations et de repas légers (incluant des choix pour enfants), inspirés par la célèbre chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les clients de Sunwing bénéficient également des services des représentants à destination de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir de partager leurs connaissances et leur expertise avec les vacanciers, en plus de les accueillir chaleureusement quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour.

