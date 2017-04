Invitation aux médias - Annonce concernant la recherche et les services offerts aux personnes et aux familles touchées par le trouble du spectre de l'autisme dans la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec







QUÉBEC, le 28 avril 2017 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, madame Lucie Charlebois, accompagnée de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, madame Julie Boulet, et du député de Trois-Rivières, monsieur Jean-Denis Girard, procédera à une annonce en lien avec la recherche et les services offerts aux personnes et aux familles touchées par le trouble du spectre de l'autisme dans la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

DATE : Le lundi 1er mai 2017



HEURE : 15 h 30



ENDROIT : Institut universitaire DI-TSA

CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

1025, rue Marguerite-Bourgeoys

Trois-Rivières (QC) G8Z 3T1

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie

