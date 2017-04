Les directions d'école souhaitent sortir du culte de la « note de passage »







QUÉBEC, le 28 avril 2017 /CNW Telbec/ - La présidente de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles madame Danielle Boucher et la présidente de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement madame Lorraine Normand-Charbonneau ont joint leur voix pour mettre fin au culte de la « note de passage ».

« Peut-on viser l'excellence? À force de débattre d'un seuil minimal requis pour nos élèves, nous oublions notre mission première : faire en sorte que nos élèves deviennent les leaders de demain. Je ne connais aucune entreprise qui souhaite embaucher un employé qui donne son 60% » a affirmé Danielle Boucher, présidente de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles.

Le processus d'évaluation est un processus rigoureux qui demande à la direction d'école d'avoir un dialogue pédagogique avec l'ensemble des intervenants concernés par la situation de l'élève; l'enseignant étant l'acteur de premier plan.

« Les directions d'école ont d'abord été des enseignants et elles connaissent bien les défis vécus quotidiennement par ces derniers. Nous avons une vue d'ensemble de la situation. Loin de jouer à l'autruche, les directions sont en recherche constante de solutions et travaillent avec tous les intervenants à faire en sorte que les élèves réussissent réellement », a expliqué Lorraine Normand-Charbonneau, présidente de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement.

Au terme des discussions, l'évaluation des apprentissages devra être le juste reflet de l'état de développement des compétences de l'élève.

À propos de l'AQPDE

L'Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE) a pour but de représenter, de faire reconnaître et de défendre les intérêts professionnels, sociaux, politiques et économiques de ses membres. Elle contribue à l'avancement de la profession et collabore au développement de l'éducation au Québec en participant à la réflexion sur l'amélioration du système éducatif du Québec. Elle regroupe 660 directions d'établissement primaire et secondaire, de centre de formation professionnelle et d'éducation des adultes sur le territoire des commissions scolaires des Appalaches, Beauce-Etchemin, Capitale, Charlevoix, Côte-du-Sud, Découvreurs, Kamouraska-Rivière-du-Loup, Marie-Victorin, Navigateurs, des Patriotes, Portneuf et Premières-Seigneuries.

À propos de la FQDE

La FQDE est le principal organisme professionnel représentant les directions et directions adjointes d'établissement d'enseignement au Québec. Elle est constituée de plus de 2 050 membres provenant de 20 associations régionales. La mission de la fédération est de promouvoir le développement professionnel et l'excellence des directions et de défendre leurs droits.

