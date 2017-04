Des innovations de premier plan en matière de performance sportive sont présentées lors de l'Auckland forum de la Nouvelle-Zélande







AUCKLAND, Nouvelle-Zélande, 28 avril 2017 /CNW/ -- Auckland fait montre des innovations de premier plan de son secteur de la performance sportive internationale durant les World Masters Games 2017, où plus de 28?000 participants ont convergé vers la région pour assister au plus grand événement multisport de la planète.

Des experts de renom international sur la performance sportive, des chercheurs et des commerces de sports innovants de la Nouvelle-Zélande ont pris part aujourd'hui (28 avril) au Sport Performance Innovation Forum au QBE Stadium à Albany, sur la rive nord d'Auckland, pour discuter des toutes dernières avancées et des futures occasions commerciales de ce secteur.

Auckland et la Nouvelle-Zélande affichent déjà un bilan impressionnant en innovation sportive, comme le démontre le développement de technologie inventive lors de la course de voile de l'America's Cup, le cyclisme sur piste, les sports olympiques et paralympiques, ainsi que les programmes mondiaux de culture physique de Les Mills.

Auckland a été nommée Best Medium Sports City au monde lors des SportBusiness Ultimate Sports Cities Awards de 2016, et se classe au quatrième rang sur la planète derrière New York, Londres et Melbourne.

Le Forum -- qui fait partie du programme de valorisation commerciale des World Masters Games 2017 de l'Auckland Tourism, Events and Economic Development's (ATEED) et qui est organisé en partenariat avec High Performance Sport New Zealand (HPSNZ) et Callaghan Innovation -- veut faire valoir les innovations révolutionnaires d'Auckland sur le plan de la performance sportive.

Patrick McVeigh, directeur général des affaires à ATEED, déclare : «?Auckland ne jouit pas seulement d'une réputation grandissante à titre de l'une des plus grandes villes au monde pour le sport, mais elle est aussi le berceau d'innovations révolutionnaires sur le plan de la performance sportive conçues pour offrir aux athlètes un avantage concurrentiel.?»

McVeigh poursuit : «?Les marchés des applications et des solutions en matière de performance sportive connaissent une croissance rapide partout sur la planète. Auckland et la Nouvelle-Zélande sont bien positionnées pour tirer parti de cette croissance grâce à nos entreprises de grand talent et de premier plan, notre communauté universitaire, nos installations d'entraînement et de médecine sportive, et nos experts dans le domaine du sport qui sont déjà établis ici.?»

«?Nous pourrons accroître cette impulsion et réaliser de plus grandes avancées si nous travaillons ensemble. Nous espérons que les délégués pourront tisser de nouveaux liens profitables et disposeront de nouvelles occasions de collaboration en participant au Forum d'aujourd'hui.?»

Parmi les conférenciers du Forum, mentionnons Anton Davie, de Microsoft, Brian Russell, fondateur de Zephyr Technology, qui revient s'établir en Nouvelle-Zélande après avoir séjourné aux États-Unis, et Paul Francis, directeur principal de l'innovation avancée des produits à Nike, Oregon, États-Unis.

Une proposition a été déposée lors du Forum. Celle-ci vise à créer le New Zealand Human Performance Innovation Centre au complexe AUT Millennium, les installations d'entraînement sportif de calibre mondial de la Nouvelle-Zélande, qui se trouvent sur la rive nord d'Auckland.

Auckland University of Technology (AUT), AUT Millennium, ATEED, High Performance Sport New Zealand (HPSNZ) et Callaghan Innovation s'associe pour explorer la possibilité d'établir ce centre.

Mike Stanley, chef de la direction à AUT Millennium, souligne : «?Ce centre vise à accélérer l'innovation afin de maximiser la part de marché de la Nouvelle-Zélande du secteur mondial de la performance sportive, qui est en plein essor?».

Cinq volets d'importance ont été identifiés à l'heure actuelle, lesquels représentent des possibilités de recherche par l'entremise du bâtiment proposé, soit les matériaux (textiles et composites), données, appareils, alimentation et fonctions cognitives.

«?Une analyse de rentabilité est actuellement en préparation pour déterminer la viabilité du centre ainsi que le meilleur modèle pour son établissement?», affirme Stanley. Nous en sommes à la phase critique de recherche et voulons recueillir les commentaires de nos partenaires pour façonner le centre.

«?Nous reconnaissons l'importance de collaborer avec d'autres centres d'excellence d'Auckland et de la Nouvelle-Zélande afin de générer des retombées maximales pour notre pays. Ces discussions font aussi partie de la phase de recherche du projet.?»

Amy Robens

ATEED - Principale conseillère en communication

Tél. : +64-21-399-544

Courriel : Amy.Robens@aucklandnz.com

