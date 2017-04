Projet de règlement du gouvernement fédéral sur l'amiante - Demande d'intervention du ministre des Ressources naturelles du Québec Pierre Arcand







THETFORD MINES, QC, le 28 avril 2017 /CNW Telbec/ - Dans une lettre transmise au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec, monsieur Pierre Arcand, la MRC des Appalaches et la Société de développement économique de la région de Thetford (SDE) demandent l'intervention du ministre Arcand, auprès du gouvernement fédéral, concernant l'intention du gouvernement du Canada d'interdire l'amiante et les produits contenant de l'amiante d'ici 2018.

Comme annoncé le 15 décembre dernier, les mesures exhaustives visent à adopter de nouveaux règlements interdisant la production, l'utilisation, l'importation et l'exportation d'amiante. L'annonce du nouveau règlement spécifie que le processus réglementaire sera ouvert et inclusif, et comprendra des consultations auprès d'un éventail de parties prenantes, dont les provinces.

« Nous souhaitons une intervention du ministre Arcand auprès de son homologue fédéral dans le but de s'assurer que la région conservera, après l'adoption du règlement, l'ensemble de ses pouvoirs de transformation et de valorisation des résidus miniers. Pour nous c'est primordial et non négociable. Nous devons nous en assurer », de commenter le préfet de la MRC des Appalaches, monsieur Paul Vachon.

« Dans la région de Thetford Mines, on estime que les résidus d'usinage couvrent une superficie d'environ 5 km2 totalisant plus de 400 millions de tonnes. Depuis plusieurs dizaines d'années, la valorisation des résidus miniers suscite de l'intérêt compte tenu du volume important de résidus accumulés dans notre région et de sa richesse. Au cours des dernières années, ce niveau d'intérêt s'est accru. C'est pourquoi nous avons la vive conviction que d'importants projets de transformation et de valorisation des résidus miniers seront mis de l'avant dans les prochaines années et ce, facilité par l'arrivée prochaine d'un fonds de diversification provincial », d'ajouter le président de la SDE et maire de Thetford Mines, monsieur Marc-Alexandre Brousseau.

