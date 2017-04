La MRC d'Antoine-Labelle dotera la région d'une nouvelle vision concertée de développement économique pour favoriser son essor







Le gouvernement du Canada accorde une aide financière à l'organisme des Laurentides

MONT-LAURIER, QC, le 28 avril 2017 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les collectivités doivent miser sur l'innovation pour se diversifier de manière stratégique et développer des avantages compétitifs régionaux durables. En ce sens, l'appui à la transition et à la diversification des collectivités est une priorité du gouvernement du Canada.

Le député de Laurentides--Labelle, David Graham, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, annonce que la Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle se voit accorder une aide financière de 50 525 $, sous forme de contribution non remboursable, pour développer une planification stratégique en fonction des six enjeux prioritaires identifiés par les acteurs du milieu afin de consolider et créer des emplois sur le territoire.

Créée en 1983, la MRC d'Antoine-Labelle, qui regroupe 17 municipalités ainsi qu'un vaste territoire non municipalisé, administre les services locaux à sa population et voit à développer le potentiel économique de la région. Les fonds consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC permettront, à terme, le développement des entreprises existantes, le démarrage de nouvelles entreprises, l'implantation de pratiques innovantes et l'investissement dans la région.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Citations

« Je me réjouis du partenariat fédéral dans le développement économique de la MRC d'Antoine-Labelle. En fait, j'en suis particulièrement fier. L'aide de Développement économique Canada annoncée aujourd'hui s'inscrit dans une nouvelle vision de partenariat du gouvernement du Canada dans le développement économique des régions, de notre région. Solidairement, nous pouvons agir sur la prospérité des Hautes-Laurentides, protéger et créer des emplois, garder et attirer de nouvelles familles, améliorer la qualité de vie.

David Graham, député de Laurentides--Labelle

« À titre de ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, j'ai pour objectif d'aider les entreprises à croître, à innover et à exporter, afin qu'elles puissent créer des emplois de bonne qualité et de la richesse pour les Canadiens. C'est pourquoi nous apportons notre soutien à des partenaires régionaux du développement économique tels que la MRC d'Antoine-Labelle. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« La MRC d'Antoine-Labelle est fière de recevoir l'appui de Développement économique Canada dans l'élaboration de la planification stratégique pour l'essor économique de la MRC d'Antoine-Labelle. Nous remercions le gouvernement du Canada pour l'apport financier accordé qui nous permettra d'atteindre nos objectifs stratégiques de création de richesse et d'emploi. »

Lyz Beaulieu, préfète de la MRC d'Antoine-Labelle et mairesse de Notre-dame-de-Pontmain

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 28 avril 2017 à 15:30 et diffusé par :