Invitation aux médias - La ministre Lucie Charlebois et le ministre Pierre Arcand procéderont à une annonce concernant les services offerts aux personnes atteintes par le trouble du spectre de l'autisme et leur famille dans la région de Montréal







QUÉBEC, le 28 avril 2017 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie, madame Lucie Charlebois, et le ministre de l'Énergie, des Ressources naturelles et des Mines, ministre responsable du Plan Nord et de la région de la Côte-Nord et député de Mont-Royal, monsieur Pierre Arcand, procéderont à une annonce concernant les services offerts aux personnes atteintes par le trouble du spectre de l'autisme et leur famille dans la région de Montréal.

DATE : Le lundi 1er mai 2017



HEURE : 11 h



ENDROIT : CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal

Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal (IRGLM)

Amphithéâtre Saputo - R-240

6300, avenue Darlington

Montréal (Québec) H3S 2J4









