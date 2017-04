Prenez l'engagement de Sécurité de La Moto







Montrez votre soutien pour le mois de sensibilisation à la sécurité des motocyclettes

TORONTO, le 28 avril 2017 /CNW/ - Après un long et froid hiver canadien, les motocyclistes sont impatients de revenir sur les routes. La température de printemps plus chaude annonce le début de la saison des motocyclettes - c'est pourquoi Mai est reconnu officiellement comme le mois de la sensibilisation à la sécurité moto.

La Confédération motocyclistes du Canada (CMC) veut que tous les motocyclistes soient visibles sur les routes, dans l'espoir de réduire les collisions, en particulier dans les intersections où près de 50% des collisions de moto se produisent.

«La sécurité moto est la responsabilité de tous», explique Dave Millier, président de CMC. «Nous encourageons tout le monde à prendre la promesse de sécurité moto parce que sous le casque, les motocyclistes sont aussi des mères, des pères, des enfants et des amis».

Prenez l'engagement de sécurité de la moto

Tout le monde joue un rôle important dans la sécurité des motocyclettes. Même si vous ne faites pas de moto, il est probable que vous connaissez quelqu'un qui en fait. «À la CMC, notre but à long terme est de faire du Canada l'endroit le plus sûr pour conduire une moto», explique Millier. «Nous espérons atteindre cet objectif ambitieux en encourageant tout le monde - les conducteurs, les passagers, les automobilistes et les proches à prendre la promesse de sécurité moto».

Il y a des choses simples qui peuvent être mises en place pour mettre la sécurité en avant. Les motocyclistes peuvent s'engager à ne pas dépasser leurs limites, à rouler sans facultés affaiblies, à obéir aux lois sur la circulation et d'avoir comme objectif prioritaire d'arriver en vie.

Les automobilistes peuvent s'engager à regarder toujours deux fois, et à vérifier les angles morts avant de changer de voie. Les motos sont plus petites et plus difficiles à repérer que les autres véhicules. Le double contrôle avant de changer de voie ou de faire un virage à gauche permet d'assurer la sécurité de tous sur la route.

Rejoignez les nombreux Canadiens qui soutiennent la sécurité des motocycles en prenant l'engagement de sécurité de la moto. Visitez motocyclisme.ca pour tous les détails, et dites-nous pourquoi vous prenez le #EngagementSécuritéMoto sur motocyclisme.ca, Facebook, Twitter ou Instagram.

Mai est le mois de la sensibilisation à la sécurité des motocyclettes

Le Mois de la sensibilisation à la sécurité des motos est une campagne de sensibilisation du public qui a débuté avec des événements régionaux organisés partout au Canada depuis de nombreuses années. En 2013, le CMC a officiellement lancé une initiative nationale visant à promouvoir la sécurité des motocyclettes parmi tous les utilisateurs de routes et de sentiers au Canada.

À propos de la Confédération motocycliste du Canada (CMC)

La Confédération motocyclistes du Canada (CMC) est la voix de la moto au Canada. Notre objectif est de créer une meilleure expérience de conduite pour tous les Canadiens et de faire du Canada l'un des pays les plus sûrs au monde pour conduire une moto.

CMC est l'organisation nationale de défense des droits pour la promotion des intérêts de la moto. CMC fournit un forum pour que les membres de tout le pays puissent partager leur expertise et communiquer leurs besoins aux principaux décideurs et au public. Nous collaborons avec des fédérations membres, des clubs, des partenaires et des organisations internationales pour faire avancer les questions de politique publique et de sécurité routière qui sont importantes pour les motocyclistes canadiens.

CMC communique avec le gouvernement (les politiciens et les fonctionnaires), les communautés d'intérêt et les médias pour s'assurer que notre voix est entendue et que nos recommandations ont été prises en compte. Notre objectif est de rendre la pratique sur route et hors route sécuritaire, accessible et agréable pour tous. Grâce à nos alliances avec des organisations membres et des partenaires internationaux, nous offrons une voix forte et une organisation respectée au Canada dans le monde de la moto.

En tant que fondateur du Temple de la renommée de la moto canadienne, CMC s'engage également à préserver le patrimoine canadien de la moto.

La moto est une partie essentielle de notre réalité canadienne et un mode important de transport et de loisirs. Les motos nous emmènent là où nous devons aller. Nous organisons les offres de moto et de sensibilité de la liberté. Nous roulons pour la joie pure et la sensation de liberté que la moto apporte.

Aujourd'hui, près d'un million de motocyclistes roulent sur route et hors route partout au Canada.

Nous sommes motocyclisme.ca

À propos de la moto au Canada

La moto récréative a un impact important sur l'économie canadienne.

Une étude socio-économique majeure du motocyclisme au Canada a révélé que les dépenses directes et indirectes consacrées aux motocyclistes récréatifs étaient de 2,68 milliards de dollars en 2014. Voici d'autres faits sur l'impact de la moto et les contributions des motocyclistes:

Il y a 708 700 personnes qui participent à la moto récréative au Canada .

. 332 millions de dollars par année sont consacrés aux trois paliers de gouvernement du Canada sous la forme d'impôts pour soutenir de précieux services publics, y compris la construction de routes, de soins de santé et d'éducation.

sous la forme d'impôts pour soutenir de précieux services publics, y compris la construction de routes, de soins de santé et d'éducation. $ 118 millions fédéral

fédéral

$ 167 millions provincial

provincial

$ 47 millions municipal

municipal Sur la base de la méthodologie de Regional Economic Model Inc. (REMI) largement reconnue, on estime que la moto récréative atteindra ou dépassera 4 milliards de dollars chaque année entre 2020 et 2040.

2040. Au moins 17 500 Canadiens sont actuellement employés dans des emplois dépendants de la moto, et le nombre devrait augmenter de 20 000 et 23 100 entre 2020 et 2040.

23 100 entre 2040. Les motocyclistes sont vos voisins. Ce sont des gens normaux, des grands-mères et grands-pères aux jeunes et aux jeunes adultes. Ce sont des professionnels qualifiés ou des ouvriers d'usine; Certains roulent seul pendant que d'autres se déplacent en famille et entre amis. Du point de vue du pouvoir d'achat, les familles de motocyclistes ont généralement des revenus supérieurs aux revenus des ménages moyens.

Les motocyclistes récréatifs ont récolté et ont fait don de 13,2 millions de dollars en dons de charité en 2014.

SOURCE Motorcyclists Confederation of Canada (MCC)

Communiqué envoyé le 28 avril 2017 à 14:49 et diffusé par :