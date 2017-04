FMAV augmente sa capacité de production d'événements corporatifs grâce à l'acquisition de Ruoff & Company







MISSISSAUGA, ON, le 28 avril 2017 /CNW/ - FMAV, la plus importante entreprise canadienne du secteur de l'audiovisuel, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Ruoff & Company, chef de file reconnu de l'audiovisuel et de la production d'événements corporatifs. Cette acquisition va stimuler les plans de FMAV visant la poursuite de son expansion sur le marché canadien des événements corporatifs.

« Parce qu'elle partage notre philosophie axée sur les besoins des clients et qu'elle possède une grande expertise de l'audiovisuel et de la production, la société Ruoff était un choix naturel pour nous. » a déclaré Bill Brown, président et chef de la direction de FMAV. « Je suis ravi d'accueillir cette équipe soudée et innovatrice de professionnels de l'audiovisuel au sein de FMAV et d'étendre ainsi davantage notre leadership sur le marché des événements corporatifs. »

Fondée en 1999, la société Ruoff & Company, ayant des bureaux à Toronto et Montréal ainsi qu'une présence à Chicago, s'est forgé une réputation d'excellence en matière de la prestation de services combinée à un engagement exceptionnel au niveau du service à la clientèle.

Voici ce qu'a déclaré son fondateur, Dietmar Ruoff : « Grâce à la stabilité et aux ressources d'une entreprise audiovisuelle d'envergure nationale, nos clients et nos employés vont bénéficier d'une capacité accrue des services de production et d'innovations. Dans le même esprit, les services que nous ajoutons à l'offre FMAV nous permettront d'offrir ensemble le meilleur service à la clientèle sur le marché des réunions et des événements corporatifs. »

Ruoff & Company commencera ses activités commerciales sous la bannière FMAV immédiatement et complètera l'intégration complète de ses opérations, à la fin de l'été 2017.

À propos de FMAV

FMAV est une entreprise spécialisée dans les technologies audiovisuelles et événementielles s'adressant aux gens souhaitant planifier des réunions et des événements en direct. La société, qui est la plus importante sur le marché canadien de l'audiovisuel et de la production d'événements, compte plus de 250 employés répartis d'un océan à l'autre, dans ses bureaux de Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto, Ottawa, Montréal et Halifax. Pour en savoir plus, visitez fmav.ca.

SOURCE FMAV

Communiqué envoyé le 28 avril 2017 à 14:43 et diffusé par :