Avis aux médias - Leurs Excellences participeront au Sommet jeunesse sur le bien-être et la santé mentale à l'école secondaire St. Michael's







OTTAWA, le 28 avril 2017 /CNW/ - Leurs Excellences le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, et Mme Sharon Johnston participeront au Sommet jeunesse sur le bien-être et la santé mentale à l'école secondaire St. Michael's à Low, au Québec, lors duquel Mme Johnston prononcera une allocution, le mardi 2 mai 2017 à 12 h 45.

Lors de son allocution, Mme Johnston parlera de l'importance des services de santé mentale pour les jeunes de la collectivité. Par la suite, Leurs Excellences participeront à un atelier et rencontreront les élèves et les enseignants de l'école.

À propos du Sommet jeunesse sur le bien-être et la santé mentale

L'école secondaire St. Michael's s'est associée à Be and Become et Grace Connexions, des organisations locales dans le but d'éduquer et d'appuyer les jeunes en ce qui concerne les enjeux liés à la santé mentale et à la lutte contre les préjugés, dans le cadre de ce sommet d'une journée. Le sommet présentera divers conférenciers et ateliers sur des sujets tels que la dépression, la diversité culturelle, l'image corporelle et l'intimidation.

Les représentants des médias seront admis au sommet à 12h 45 seulement pour le discours de Son Excellence Mme Sharon Johnston.

