Programme Mécénat Placements Culture - La députée Caroline Simard annonce une aide financière de 60 000 $ à la Fondation du Parc maritime de Saint-Laurent

QUÉBEC, le 28 avril 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 60 000 $ à la Fondation du Parc maritime de Saint-Laurent en vertu du programme Mécénat Placements Culture. La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Simard, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le programme Mécénat Placements Culture vise à encourager les organismes à développer des méthodes de diversification de leurs sources de financement provenant de la philanthropie et à créer des fonds qui génèrent des intérêts de manière à assurer leur autonomie et leur sécurité financière. Le montant de l'aide financière accordée par le gouvernement varie en fonction des revenus annuels de l'organisme qui participe au programme.

Citations :

« Je me réjouis de l'aide financière annoncée aujourd'hui à la Fondation du Parc maritime de Saint-Laurent qui permettra à l'organisme de diversifier ses sources de financement. La culture occupe une grande place dans la région, et le programme Mécénat Placements Culture contribue à sa vitalité. »

Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme

« Mécénat Placements Culture représente un outil formidable pour encourager et favoriser des partenariats qui seront assurément bénéfiques pour la vitalité et le développement économique de toutes les régions du Québec. Le soutien que les philanthropes apportent aux organismes culturels et aux artistes contribue grandement à l'essor de la culture. »

Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

« Le soutien apporté par le programme Mécénat Placements Culture permet d'assurer la pérennité de nombreux organismes du secteur culturel en favorisant des partenariats de nature philanthropique. C'est un bonheur de constater que des organismes de Charlevoix-Côte-de-Beaupré profitent de cette aide et participent au rayonnement de la culture de la Capitale-Nationale. »

François Blais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Exceptionnellement, le gouvernement du Québec double le budget du programme Mécénat Placements Culture, en confirmant un nouvel investissement de 10 M$ pour l'année 2017.

Quelque 112 organismes répartis dans 13 régions du Québec recevront une aide financière.

Lien connexe :

Programme Mécénat Placements Culture

