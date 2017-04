Le ministre Luc Fortin rend public le nouveau Programme d'aide aux organismes de formation en art







QUÉBEC, le 28 avril 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, M. Luc Fortin, est heureux de rendre public le nouveau Programme d'aide au fonctionnement pour les organismes de formation en art (PAFOFA) destiné à toutes les régions du Québec.

Le PAFOFA remplace les deux précédents programmes d'aide financière pour les organismes de formation spécialisée et de formation supérieure en arts. L'aide financière octroyée dans le cadre de ce nouveau programme sera proportionnelle à la performance et à l'innovation et met fin au principe d'historicité, tel que le demandaient bon nombre de partenaires.

Le PAFOFA vise notamment la mise en place de filières de formation et s'appuie sur trois principes :

L'excellence : favoriser le développement des compétences pouvant mener à la carrière artistique;

L'accessibilité : favoriser l'accessibilité à la formation en art dans les régions du Québec;

La vitalité : accroître la vitalité du territoire et de la culture.

En 2017-2018, les montants des subventions octroyées aux organismes soutenus en 2016-2017 seront reconduits. Les écoles ateliers en métiers d'art seront intégrées au PAFOFA dès 2017-2018. L'enveloppe budgétaire du nouveau programme s'élèvera ainsi à plus de 11 M$ pour cette année transitoire.

La PAFOFA sera ouvert à l'ensemble des organismes de formation répondant aux critères d'admissibilité à partir de 2018-2019.

Citation :

« Par cette révision, notre gouvernement souhaite assurer à la relève l'accès à des organismes de formation en art de qualité, diversifiés et répartis sur l'ensemble du territoire du Québec. Le développement des jeunes artistes et des créateurs de demain qui, un jour, brilleront sur la scène québécoise comme internationale sera ainsi favorisé. »

Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

Faits saillants :

Depuis 2006, tous les programmes du ministère de la Culture et des Communications font l'objet d'une évaluation. Les deux programmes de formation en arts ont ainsi été évalués en 2014-2015. Des consultations ont été menées auprès d'un large échantillon représentatif de l'ensemble des organismes soutenus et auprès de tous les partenaires institutionnels concernés.

Les préoccupations, les souhaits et les recommandations issues des évaluations ont été pris en compte dans la nouvelle norme du programme.

Lien connexe :

Aide au fonctionnement : www.mcc.gouv.qc.ca/pafofa

