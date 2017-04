Le Centre design et impression textile bénéficie d'un soutien de plus de 24 000 $ pour le remplacement d'équipements spécialisés







MONTRÉAL, le 28 avril 2017 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications soutiennent, pour un montant à la hauteur de 24 064$, le Centre design et impression textile pour l'achat et l'installation d'équipements devant servir aux formations offertes aux étudiants en arts de la scène, en mode et en métiers d'art ainsi qu'au grand public.

Fondé en 1985, le Centre design et impression textile est une école de formation et d'expertise située sur la rue Saint-Ambroise, dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Ce centre unique au Canada accueille des étudiants en impression textile inscrits dans un programme de formation professionnelle du Cégep du Vieux-Montréal. Il offre aussi de la formation aux étudiants de l'École de mode de l'UQAM et en production théâtrale du Cégep de Saint-Hyacinthe. Il propose également des formations au grand public et à des étudiants en provenance d'autres pays.

« Le soutien d'aujourd'hui servira à remplacer, rénover ou installer des équipements nécessaires au travail du Centre design et impression textile. Ces travaux sont essentiels afin d'offrir des conditions optimales à la création et pour garantir un savoir-faire de qualité, à la hauteur des ambitions des futurs artisans en impression textile », a déclaré Mme Manon Gauthier, responsable de la culture, du patrimoine, du design, d'Espace pour la vie ainsi que du statut de la femme au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Rappelons que l'appui financier de 24 064 $ au Centre design et impression textile provient de l'Entente sur le développement culturel de Montréal au sein duquel la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications s'engagent notamment à appuyer financièrement des projets montréalais d'immobilisations.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 28 avril 2017 à 14:25 et diffusé par :