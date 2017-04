Tour Wellington - La Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications accordent un soutien financier de 10 000 $ au projet Place à la tour!







MONTRÉAL, le 28 avril 2017 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications du Québec accordent un soutien financier de 10 000 $ à l'organisme Manoeuvres, anciennement Weart, pour la réalisation de la phase 2 de l'étude de besoins et de développement, par le projet Place à la Tour!

« Situé au coeur d'un quartier en plein renouveau, Griffintown, ce projet cherche à activer et à créer les conditions d'une réappropriation collective d'un lieu riche d'histoire et d'avenir, par la rencontre, la création et la fête. Un pavillon architectural temporaire accueillera un espace d'exposition, un espace de travail, de rencontre, une scène et un belvédère et présentera des événements culturels festifs ainsi que des activités de cocréation qui viendra contribuer à la vitalité de ce quartier culturel. Le projet fait partie de la programmation officielle du 375e anniversaire de la Ville », a déclaré Mme Manon Gauthier, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de la culture, du patrimoine, du design, d'Espace pour la vie et du statut de la femme.

L'objectif du projet est de faire émerger et de collecter dès à présent les attentes du public et des futurs acteurs socioéconomiques et culturels de la Tour Wellington : citoyens, organismes, designers, etc. Ces données seront collectées sous la forme d'une étude de besoins et d'une étude de développement stratégique.

Place à la tour! est un projet de plateforme urbaine créative, participative et festive, qui prendra place dans l'espace public, sur la Promenade Smith, au bord du canal de Lachine, du 22 juin au 16 juillet 2017.

« Ce projet préfigure et accompagne la reconversion de l'ancienne tour d'aiguillage Wellington en un nouveau lieu culturel inédit, dédié à l'urbanité d'aujourd'hui et de demain» a ajouté Mme Gauthier.

Ce projet est soutenu dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, financé conjointement par le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal. Il fait suite à la contribution financière de 15 000 $ accordée par le Forum des équipements culturels en 2016 pour réaliser une étude préliminaire de besoins préliminaire dans le cadre du projet de laboratoire urbain in situ « Place au chantier! ».

