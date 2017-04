Avis aux médias - Comment « Jacques a dit » peut renseigner les élèves sur les dangers du bruit en milieu de travail







La CSPAAT offrira un kiosque interactif lors des olympiades de Compétences Ontario

TORONTO, le 28 avril 2017 /CNW/ - La CSPAAT s'associe à Compétences Ontario pour sensibiliser à la santé et à la sécurité les élèves ontariens qui envisagent une carrière dans les métiers spécialisés. « Simon Says Hear This » (en anglais seulement) est un jeu interactif à l'intention des élèves qui montre comment il est difficile d'accomplir de simples tâches quand on n'entend pas.

Cette initiative fait suite à notre récente campagne de sensibilisation aux effets cumulatifs de la perte auditive due au bruit : http://www.baissezleson.ca/fr

Plus de 2 300 élèves ontariens participeront à des dizaines de concours ayant trait aux métiers spécialisés et à la technologie lors des 28e olympiades de Compétences Ontario.

QUAND : Lundi 1er mai et mardi 2 mai 2017, de 9 h à 17 h

OÙ : Palais des congrès de Toronto, 650, chemin Dixon, Toronto

Compétences Ontario est un organisme sans but lucratif qui fait la promotion des métiers spécialisés et des technologies et qui met un accent marqué sur le travail sécuritaire, ce qui s'harmonise étroitement avec le mandat de la CSPAAT en matière d'éducation en santé et sécurité. Pour plus de précisions : http://www.skillsontario.com/?lm_lang=fr

Suivez-nous sur Twitter : @CSPAAT, @WSIBPRESIDENT (en anglais seulement) et Instagram : wsibontario

SOURCE Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail

