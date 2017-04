Jazz accueille Bearskin Airlines au sein de son programme La Passerelle Jazz menant à une carrière de pilote







Le programme La Passerelle Jazz a dix ans.

HALIFAX, le 28 avril 2017 /CNW/ - Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») est ravie d'annoncer qu'elle a signé une entente avec Bearskin Lake Air Service LP (« Bearskin »), dont le siège se trouve à Thunder Bay, en Ontario, afin que le transporteur devienne la douzième organisation participant au programme La Passerelle Jazz.

« Notre programme La Passerelle Jazz a été lancé en 2007, et en 2017, une décennie plus tard, notre détermination à offrir un cheminement de carrière solide pour les pilotes au Canada n'a jamais été aussi grande, a déclaré Steve Linthwaite, vice-président - Opérations aériennes de Jazz. Nous sommes très heureux d'accueillir Bearskin au sein du programme La Passerelle Jazz et de reconnaître la qualité de ses pilotes. »

L'entente comprend deux volets :

D'abord, Jazz présentera à Bearskin des diplômés de haut niveau ayant pris part au programme La Passerelle Jazz au sein des collèges et universités offrant des programmes d'aviation auxquels elle est associée. Ces diplômés auraient la possibilité de passer à des postes de copilote à Bearskin.

Deuxièmement, le programme La Passerelle Jazz offrira un cheminement de carrière direct aux pilotes de Bearskin qualifiés, qui auront ainsi la possibilité de passer à des postes de copilote à Jazz. Par la suite, grâce au processus d'entrevue préférentiel de Jazz (entente sur la mobilité des pilotes), ce cheminement de carrière pourrait se poursuivre pour les pilotes de Bearskin qui souhaitent exploiter des vols à Air Canada.

Les ententes conclues avec huit collèges et universités ainsi qu'avec quatre organisations de l'industrie, dont Bearskin, permettent à La Passerelle Jazz de proposer aux diplômés en aviation un autre cheminement menant à une carrière de pilote.

« Nous sommes ravis de nous joindre à Jazz dans le cadre de ce programme phare, a déclaré Brad Martin, président de Bearskin Airlines. Les avantages pour notre compagnie sont facilement identifiables. D'une part le programme fournit à Bearskin de nouveaux pilotes qualifiés et d'autre part, il offre un cheminement de carrière à nos pilotes actuels. »

Jazz et Bearskin apprécient et soulignent la participation, l'approche proactive et l'engagement de l'ALPA (Air Line Pilots Association, International), particulièrement des deux conseils exécutifs supérieurs, pour ce qui est des discussions portant sur l'ancienneté et les modalités touchant les équipes de vol de Jazz et de Bearskin.

Depuis 2007, Jazz participe activement à la conception des programmes d'enseignement et de formation des futurs pilotes professionnels au Canada en s'associant à des collèges et universités offrant des programmes d'aviation. En 2015, le programme a été renommé La Passerelle Jazz. À ce jour, Jazz a annoncé la conclusion d'ententes avec les établissements d'enseignement et organisations suivants :

Établissements d'enseignement : Collège Algonquin, Centre québécois de formation aéronautique du Cégep de Chicoutimi, Collège Confederation, Université Mount Royal, Collège Okanagan, Collège Sault, Collège Seneca et Université Western.

Organisations de l'industrie : Ligue des cadets de l'Air du Canada, Air Canada, Bearskin Airlines, Wasaya Airways.

Jazz Aviation S.E.C.

Jazz Aviation S.E.C. est bien implantée dans l'industrie canadienne de l'aviation, ses origines remontant aux années 1930. Elle est la propriété de Chorus Aviation Inc. Jazz est le transporteur aérien régional le plus important au Canada. La société a fait ses preuves en tant que leader de l'industrie et en matière de service à la clientèle exceptionnel. Elle a su tirer profit de cette force pour procurer de la valeur à toutes ses parties prenantes. Jazz effectue plus de vols et dessert plus de villes canadiennes que tout autre transporteur aérien grâce à un effectif composé de quelque 4 200 professionnels qui possèdent une grande expérience dans le domaine du transport aérien régional, un secteur exigeant et complexe.

Jazz Aviation S.E.C. exerce ses activités par l'intermédiaire de trois divisions : Air Canada Express, Services techniques Jazz, et Jazz.

Air Canada Express : En vertu d'un contrat d'achat de capacité conclu avec Air Canada, Jazz dessert, sous la marque Air Canada Express, des marchés à faible trafic ainsi que des marchés à trafic élevé pendant les périodes hors pointe à l'échelle de l'Amérique du Nord au moyen d'un parc aérien composé de 114 avions de Bombardier fabriqués au Canada.

Services techniques Jazz : Établis en mai 2016 à titre de division distincte, les Services techniques Jazz sont spécialisés dans la prestation de services de révision générale, de réparation et de remise à neuf pour les avions fabriqués par Bombardier. Les Services techniques Jazz fournissent leurs services à des tiers tout en demeurant dévoués à leur cliente principale, Air Canada.

Jazz : Sous la marque Jazz, la société aérienne assure des vols nolisés à l'échelle de l'Amérique du Nord au moyen d'un parc aérien composé d'avions de Bombardier. Ces services s'adressent aux entreprises, aux organismes gouvernementaux, aux groupes d'intérêts particuliers et aux personnes qui recherchent plus de commodité. Jazz peut aussi offrir divers services aux exploitants de sociétés aériennes : services au sol, régulation des vols, planification de la charge marchande, formation et services-conseils.

Bearskin Airlines

Fondée le 17 juillet 1963, Bearskin Airlines doit son nom à Bearskin Lake, une collectivité éloignée des Premières Nations, située 435 km au nord-est de Sioux Lookout, en Ontario.

En 1977, la société a commencé à exploiter sa première liaison régulière, transportant des passagers entre Big Trout Lake et Sioux Lookout. À la fin des années 1970 et au début des années 80, le service régulier de Bearskin fournissait un lien vital à plus de vingt collectivités des Premières Nations accessibles uniquement par voie aérienne.

Au cours des années 1980 et au début des années 1990, Bearskin a poursuivi son expansion et l'amélioration de son service desservant bon nombre de villes du nord-ouest de l'Ontario et offrant des correspondances avec Air Canada à Thunder Bay et Winnipeg. Au moyen d'appareils Fairchild Metroliners de 19 places qu'elle venait d'acquérir, l'entreprise a continué son expansion à l'échelle du nord-est de l'Ontario et du Manitoba jusqu'à l'été de 2003, époque à laquelle Bearskin Airlines desservait plus de 40 destinations.

Au début de 2003, à la suite de la vente de ses actifs nordiques, Bearskin Airlines a rationalisé ses liaisons et son parc aérien afin de desservir plus de marchés au sud de l'Ontario et d'utiliser un seul type d'avions : les Fairchild Metroliner.

Le 1er janvier 2011, Exchange Income Corporation (« EIC ») (TSX : EIF) a mené à terme son acquisition de Bearskin Airlines. EIC est une société canadienne qui possède des intérêts dans diverses entreprises des secteurs du transport aérien et de la fabrication spécialisée au Canada et aux États-Unis.

À l'heure actuelle, Bearskin continue de desservir 12 destinations en Ontario et au Manitoba (Winnipeg). Aucune autre société aérienne n'offre un meilleur service de correspondance entre le nord-ouest et le nord-est de l'Ontario. Thunder Bay est la plaque tournante principale de Bearskin, permettant de relier les cinq plus importantes villes du nord de l'Ontario à des collectivités du nord-ouest de l'Ontario et à Winnipeg.

Le siège social de l'entreprise se trouve à Thunder Bay et la société compte plus de 180 employés en Ontario et au Manitoba. Elle possède aussi une base de maintenance et d'affectation de pilotes à Thunder Bay.

Pour en savoir plus, consultez le site www.bearskinairlines.com.

