Potentielles interventions dans les notes des élèves - La FCPQ veut avoir l'heure juste rapidement







QUÉBEC, le 28 avril 2017 /CNW Telbec/ - Surprise et préoccupée par les sorties publiques des dernières heures concernant de potentielles interventions pour modifier les notes d'élèves, la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) veut avoir un éclairage juste de la situation et espère rapidement des démarches afin de faire la lumière et empêcher cette pratique.

« Comme parents, nous souhaitons avoir une image claire et véridique du cheminement académique de nos enfants. Nous désirons avoir le vrai portrait, fait par des professionnels qui font les évaluations dans les règles de l'art. La réussite éducative du plus grand nombre d'élèves ne devrait jamais, si les allégations s'avèrent, ouvrir la porte à des modifications de notes à la hausse. Nous sommes rassurés de l'ouverture démontrée ce matin par le ministre de l'Éducation et nous espérons qu'il fera rapidement les vérifications qu'il a promises », souligne la présidente de la FCPQ, madame Corinne Payne.

Pour cette dernière, les notes au bulletin des élèves doivent refléter la réalité, purement et simplement. « Il n'y a pas une exigence parentale ou une statistique de réussite qui peut justifier la tricherie à ce niveau».

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis plus de 40 ans, les comités de parents des commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

SOURCE Fédération des comités de parents du Québec

Communiqué envoyé le 28 avril 2017 à 14:03 et diffusé par :