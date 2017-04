Deux dirigeants de Norda Stelo acquittés







QUÉBEC, le 28 avril 2017 /CNW Telbec/ - Deux dirigeants de Norda Stelo, Alex Brisson et Christian Bérubé, ont été acquittés des avis d'infraction de nature fiscale émis contre eux en 2016. L'entreprise accueille cette décision avec satisfaction, bien qu'elle déplore le délai encouru avant que les faits ne soient rétablis.

Un plaidoyer de culpabilité a toutefois été enregistré par la société Roche relativement à des avis d'infraction à la Loi sur l'administration fiscale québécoise en lien avec des inscriptions erronées faites entre 2007 et 2011.

La direction actuelle de Norda Stelo soutient, depuis son entrée en fonction en 2013, que si des gestes répréhensibles ou contraires à l'éthique ont été commis dans l'entreprise par le passé, il existe des instances pour en juger. L'entreprise a toujours offert sa collaboration aux instances en place.

L'entreprise a été acquittée des avis d'infraction déposés en vertu de la Loi sur la taxe d'accise fédérale.

Rappelons que depuis l'arrivée d'Alex Brisson et son équipe à la tête de l'entreprise en 2013, une série de mesures a été mise en place afin de s'assurer que l'entreprise et tous ses employés respectent les plus hauts standards en matière d'éthique et d'intégrité, notamment :

La gouvernance de l'entreprise a été totalement revue, notamment la nomination d'administrateurs indépendants au conseil d'administration, dont le président de celui-ci, et la création de comités du conseil.

Un commissaire à l'éthique relevant du conseil d'administration est en poste depuis 3 ans.

Tous les employés doivent annuellement renouveler leur adhésion et leur conformité au code d'éthique et de conduite de l'entreprise.

Une ligne de dénonciation anonyme disponible à tous a été mise en place.

De nombreux contrôles internes ont été mis en place et font l'objet d'un suivi rigoureux.

Des vérificateurs indépendants produisent des rapports annuels de validation de l'efficacité des mesures de gouvernance et d'éthique.

