CenturyLink annonce l'équipe de direction de la société combinée







Elle entrera en vigueur une fois l'acquisition de Level 3 Communications achevée

MONROE, Louisiane, le 28 avril 2017 /PRNewswire/ -- Glen F. Post III, président et directeur général de CenturyLink, Inc. (NYSE : CTL), a annoncé aujourd'hui l'équipe de direction qui sera placée sous sa responsabilité, avec une entrée en vigueur au moment de la clôture de l'acquisition de Level 3 Communications, Inc. (NYSE : LVLT) par la société.

«?Nous avons rassemblé une équipe de direction incroyablement talentueuse et expérimentée qui est bien placée pour diriger la société combinée et déterminer l'orientation de notre entreprise élargie?», a déclaré Post. «?Avec les actifs dont nous disposons en raison de cette combinaison stratégique et grâce à cette équipe de direction en place dès la clôture, nous pensons que nous serons bien placés pour livrer de solides performances non seulement aux États-Unis, mais également dans nos marchés élargis du monde entier.?»

L'équipe de direction comprendra :

Clay Bailey, vice-président directeur (senior vice president), transformation, qui dirigera l'intégration de CenturyLink et Level 3, ainsi que l'automatisation et la simplification dans la société combinée.

Dean Douglas, vice-président directeur (executive vice president), entreprise de l'Amérique du Nord, qui sera chargé des ventes, de la génération de revenus et de la prestation de services de l'entreprise dans les marchés nord-américains de la société. Il sera également responsable des techniciens nationaux/commerciaux de la société.

Gary Gauba, vice-président directeur (senior vice president), directeur des relations, qui sera chargé de bâtir de solides relations fondées sur la confiance avec les dirigeants des principaux clients de la société et qui continuera également à diriger le groupe de solutions avancées.

Stacey Goff, vice-président directeur (executive vice president), directeur des affaires juridiques et directeur administratif, qui dirigera les affaires juridiques, la stratégie d'entreprise, le développement commercial ainsi que les fonctions de fusions et d'acquisitions de la société.

Aamir Hussain, vice-président directeur (executive vice president), directeur de la technologie et de l'exploitation du réseau, qui sera chargé du développement des produits, des plateformes ainsi que des technologies de l'infrastructure et de l'information.

Maxine Moreau, vice-présidente directrice (executive vice president), consommateur, qui sera responsable des ventes, du marketing et de la prestation de services pour les opérations auprès des consommateurs sur le marché local de la société dans 37 états, y compris les techniciens sur le terrain.

Laurinda Pang, vice-présidente directrice (executive vice president), gestion des comptes globaux et internationaux, qui sera chargée des ventes, de la génération de revenus et de la prestation de services de l'entreprise pour les principaux comptes globaux et les marchés APAC, EMEA et LATAM de la société.

Sunit Patel, vice-président directeur (executive vice president), directeur des affaires financières, comme précédemment annoncé, qui sera responsable des fonctions financières et comptables nationales et internationales de la société.

Scott Trezise, vice-président directeur (executive vice president), ressources humaines, qui dirigera toutes les fonctions des ressources humaines nationales et internationales.

Girish Varma, vice-président directeur (executive vice president), services informatiques et gérés, qui sera responsable des conseils technologiques et stratégiques, des mégadonnées, des services de sécurité gérés et de l'hébergement géré.

En outre, Post prévoit de nommer à une date ultérieure un vice-président directeur (executive vice president), directeur du marketing.

CenturyLink a précédemment annoncé que les actionnaires de sociétés ainsi que divers états ont d'ores et déjà approuvé et accepté l'acquisition de Level 3 par la société. La société continue d'envisager la clôture de la transaction d'ici la fin du troisième trimestre 2017.

À propos de CenturyLink

CenturyLink (NYSE : CTL) est une société de services de communication, d'hébergement, de nuage et d'informatique mondiale qui permet à des millions de consommateurs de transformer leurs activités et leur vie par le biais de solutions technologiques innovantes. CenturyLink offre la gestion des réseaux et systèmes de données, des analyses des mégadonnées et des conseils informatiques?; elle exerce ses activités dans plus de 55 centres de données en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. La société fournit des services large bande, voix, vidéo, données et gérés sur un solide réseau de fibres américain de 250 000 milles de parcours et un réseau de transport international de 300 000 milles de parcours. Veuillez visiter CenturyLink pour en savoir plus.

Énoncés prospectifs

À l'exception des informations historiques et factuelles contenues dans le présent document, les sujets énoncés dans cette communication, et notamment les énoncés concernant le calendrier et les avantages prévus de la transaction proposée, tels que des économies, des économies de coûts, l'accroissement des recettes, la croissance potentielle, le profil du marché et la solidité financière, ainsi que la capacité et la position concurrentielle de la société combinée, et d'autres énoncés identifiés par des mots tels que les verbes au futurs, «?estime?», «?prévoit?», «?croit?», «?s'attend à?», «?projette?», «?planifie?», «?a l'intention de?», «?peut?», «?devrait?», «?pourrait?», «?cherche?» et des expressions similaires, sont des énoncés prospectifs au sens des dispositions de la «?sphère de sécurité?» de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés prospectifs sont soumis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses, dont plusieurs échappent à notre contrôle. Ces énoncés prospectifs et les hypothèses sur lesquelles ils sont fondés, (i) ne constituent pas des garanties des résultats futurs, (ii) sont par nature spéculatifs et (iii) sont soumis à un certain nombre de risques et incertitudes. Les événements et résultats réels peuvent sensiblement différer de ceux prévus, estimés, projetés ou impliqués dans les présents énoncés si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes devaient se matérialiser ou si des hypothèses sous-jacentes devaient s'avérer être incorrectes. Les facteurs qui pourraient affecter les résultats réels incluent, sans toutefois s'y limiter : la capacité des parties à recevoir en temps opportun et avec succès les approbations requises pour la combinaison de la part des agences de réglementation sans conditions substantiellement défavorables aux parties?; la possibilité que les bénéfices envisagés de la transaction proposée ne puissent pas être entièrement réalisés ou puissent prendre plus de temps que prévu pour se réaliser?; la possibilité que les coûts, difficultés ou perturbations liés à l'intégration des opérations de Level 3 avec celles de CenturyLink soient plus importants que prévu?; la capacité de la société combinée à retenir et à embaucher du personnel clé, et notamment à parvenir à des modalités d'emploi mutuellement acceptables avec les dirigeants cités ci-dessus ou à les conserver?; les effets de la concurrence provenant d'une grande variété de fournisseurs concurrents, y compris une baisse de la demande des offres héritées de CenturyLink?; les effets de technologies nouvelles, émergentes ou concurrentielles, et notamment celles qui pourraient rendre les produits de la société combinée obsolètes ou moins attractifs?; les effets des changements continus dans la régulation de l'industrie des communications, et notamment le résultat de procédures réglementaires judiciaires liées à la rémunération interentreprises, aux obligations d'interconnexion, aux taxes d'accès, au service universel, au déploiement de la large bande, à la protection des données et à la neutralité du Net?; des changements défavorables dans l'accès de CenturyLink ou de la société combinée aux marchés du crédit à des conditions favorables, qu'ils soient provoqués par des modifications de sa position financière, des cotes de crédits attribués à la dette inférieures, des marchés instables ou autrement?; la capacité de la société combinée à s'adapter efficacement aux changements dans l'industrie des communications et aux modifications dans la composition de ses marchés et de son mix de produits?; les éventuelles modifications dans la demande ou dans la tarification des produits et services de la société combinée, et notamment la capacité de la société combinée à répondre efficacement à la demande croissante de service à large bande haut débit?; des modifications dans les plans d'exploitation, les plans d'allocation des capitaux ou les stratégies d'entreprise de la société combinée, qu'elles soient fondées sur des modifications des conditions du marché, des variations des flux de trésorerie ou la position financière de la société combinée, ou autrement?; la capacité de la société combinée à maintenir avec succès la qualité et la rentabilité de ses offres existantes de produits et services et à introduire de nouvelles offres en temps opportun et de façon rentable?; l'impact défavorable sur les activités et le réseau de la société combinée dû aux éventuelles pannes d'équipements, interruptions de service, violation de sécurité ou événements similaires affectant son réseau?; la capacité de la société combinée à maintenir des relations favorables avec les partenaires commerciaux, fournisseurs, vendeurs, propriétaires et institutions financières clés?; la capacité de la société combinée à utiliser les pertes nettes d'exploitation dans les montants prévus?; des modifications dans les besoins futurs de trésorerie de la société combinée?; et d'autres facteurs de risque et mises en garde tels que détaillés de temps en temps dans chacun des rapports de CenturyLink et Level 3 déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (la «?SEC?») aux États-Unis. Compte tenu de ces risques et incertitudes, il ne peut y avoir la certitude que la combinaison proposée ou les autres transactions décrites ci-dessus seront en effet réalisées de la manière décrite, en totalité ou en partie. Vous devez garder à l'esprit que de nouveaux facteurs peuvent émerger de temps à autre et que nous ne sommes pas en mesure d'identifier de tels facteurs ni de prédire l'impact de tels facteurs sur la combinaison proposée ou la société combinée. Vous ne devez pas vous fier indûment aux présents énoncés prospectifs, qui ne valent qu'à la date de cette communication. Sauf si la loi l'exige, CenturyLink et Level 3 n'assument aucune obligation, et chacune de ces sociétés rejette spécifiquement une telle obligation, de mettre à jour publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, de futurs événements, d'événements modifiés ou autrement.

Informations supplémentaires

Concernant la combinaison proposée, CenturyLink a déposé une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 auprès de la SEC (déclaration d'enregistrement no. 333-215121) qui a été déclarée en vigueur par la SEC en date du 13 février 2017. CenturyLink et Level 3 ont déposé une circulaire/un prospectus de sollicitation de procurations conjoint et déposeront d'autres documents pertinents concernant la transaction proposée auprès de la SEC. CenturyLink et Level 3 ont commencé à envoyer la circulaire/le prospectus de sollicitation de procurations conjoint définitif à leurs porteurs de valeurs respectifs le ou vers le 13 février 2017. La circulaire/le prospectus de sollicitation de procurations conjoint définitif, daté du 13 février 2017, contient des informations importantes concernant CenturyLink, Level 3, la combinaison proposée et des sujets connexes. LES INVESTISSEURS ET PORTEURS DE VALEURS SONT PRIÉS DE LIRE ATTENTIVEMENT LA CIRCULAIRE/LE PROSPECTUS DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS CONJOINT DÉFINITIF ET LES AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC EN LIEN AVEC LA COMBINAISON PROPOSÉE OU INTÉGRÉS PAR RÉFÉRENCE DANS LA CIRCULAIRE/LE PROSPECTUS DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS CONJOINT DÉFINITIF, CAR ILS CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES. Les investisseurs et porteurs de valeurs peuvent obtenir la circulaire/le prospectus de sollicitation de procurations conjoint définitif et les dépôts qui sont intégrés par référence dans la circulaire/le prospectus de sollicitation de procurations conjoint définitif, ainsi que les autres dépôts contenant des informations concernant CenturyLink et Level 3, gratuitement, sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Les investisseurs et porteurs de valeurs peuvent également obtenir ces documents gratuitement en adressant une demande à CenturyLink, 100 CenturyLink Drive, Monroe, Louisiana 71203, Attention: Corporate Secretary, ou à Level 3, 1025 Eldorado Boulevard, Broomfield, Colorado 80021, Attention: Investor Relations.

