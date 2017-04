Hatch participera au projet Valorisation Carbone Québec pour réduire les émissions de gaz à effet de serre







MISSISSAUGA, ON, le 28 avril 2017 /CNW/ - Hatch a annoncé qu'elle fournira les services d'ingénierie et d'exécution de projet dans le cadre de l'initiative Valorisation Carbone Québec. Les travaux s'inscrivent dans une entente de collaboration signée avec la société CO 2 Solutions inc. (TSX-V : CST) pour le développement de systèmes de capture du carbone et de sa valorisation, qui feront avancer la lutte contre les changements climatiques.

Hatch aidera CO 2 Solutions à optimiser les technologies de captage du carbone et sa valorisation dans sa nouvelle usine de démonstration de Montréal, Québec. Une fois la nouvelle usine implantée, Hatch et CO 2 Solutions feront partie d'un comité scientifique en compagnie de représentants de l'Université Laval, de Polytechnique Montréal et de la multinationale Total S.A. Les experts choisiront des technologies prometteuses pour la conversion du carbone piégé en produits à valeur ajoutée, comme les biocarburants.

En plus de participer à la sélection des technologies de conversion les plus prometteuses, Hatch mettra à profit ses connaissances, son expertise et son expérience pour les optimiser en vue d'une utilisation à l'échelle industrielle et explorer d'autres applications potentielles dans les secteurs des procédés d'extraction sur la scène mondiale.

« Cette initiative démontre comment l'industrie, le milieu universitaire et les gouvernements peuvent collaborer pour se faire le moteur de changements positifs, souligne Santiago Faucher, Directeur mondial, Technologies au sein de Hatch. Nous sommes fiers de contribuer à la réduction globale des émissions mondiales. »

Au sujet de Hatch

