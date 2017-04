L'Université St. Francis Xavier bénéficiera bientôt d'installations nouvelles et améliorées pour l'enseignement







ANTIGONISH, NS, le 28 avril 2017 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures liées à la culture et à l'enseignement aident le Canada à prospérer puisqu'ils favorisent l'innovation et la collaboration, tout en invitant la population à explorer et à comprendre le monde qui les entoure. Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse reconnaissent que les investissements stratégiques dans les infrastructures publiques, y compris le financement consacré aux projets liés à la culture et à l'enseignement, jouent un rôle essentiel pour appuyer l'édification de collectivités dynamiques tout en créant de bons emplois qui favorisent la croissance de la classe moyenne.

Sean Fraser, député de Nova-Centre, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Randy Delorey, ministre des Finances et du Conseil du Trésor, et député provincial d'Antigonish, au nom de l'honorable Kelly Regan, ministre du Travail et de l'Éducation supérieure, et M. Kent MacDonald, Ph. D., président de l'Université St. Francis Xavier, ont annoncé l'octroi d'un financement fédéral-provincial de près de 35 millions de dollars pour trois centres d'enseignement sur le campus de l'Université St. Francis Xavier.

Les travaux consistent à construire un centre de l'innovation en santé et le Brian Mulroney Institute of Government, de même qu'à remettre en état l'actuelle tour Nicholson.

Une fois le projet terminé, les étudiants et les résidents locaux bénéficieront d'installations nouvelles et améliorées pour l'enseignement. Celles-ci seront dotées d'aires modernes pour l'apprentissage, la recherche et les travaux de laboratoire. Pour l'Université, ces nouveaux espaces lui permettront de développer de nouveaux programmes d'enseignement, d'accroître la capacité pour la recherche et d'attirer de nouveaux étudiants d'ici et d'ailleurs.

Le gouvernement du Canada alloue près de 30 millions de dollars au projet, tandis que la province de la Nouvelle-Écosse fournit 5 millions de dollars. L'Université St. Francis Xavier fournira plus de 55 millions de dollars en nouveau financement.

Citations

« Le gouvernement du Canada comprend que la recherche et l'innovation sont essentielles pour favoriser une économie concurrentielle et prospère, de même que pour développer les connaissances et les outils nécessaires pour bâtir des collectivités durables. Grâce au financement annoncé aujourd'hui pour l'Université St. Francis Xavier, les résidents auront un meilleur accès aux installations qui encouragent l'innovation et font la promotion du développement culturel, et ce, tout en répondant aux besoins des Canadiens pour les générations à venir. »

Sean Fraser, député de Nova-Centre, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ces centres profiteront aux étudiants, à l'Université et à l'ensemble de la collectivité locale. Ils s'appuieront sur l'excellente réputation de l'Université St. Francis Xavier concernant l'enseignement et de la recherche, et fourniront des endroits modernes où les étudiants, la faculté et d'autres pourront collaborer, innover et faire avancer les priorités liées à l'innovation et à la recherche de la Nouvelle?Écosse. »

L'honorable Randy Delorey, ministre des Finances et du Conseil du Trésor, et député provincial d'Antigonish, au nom de l'honorable Kelly Regan, ministre du Travail et de l'Éducation supérieure

« Ce financement fédéral et provincial est réellement transformateur et il améliorera encore davantage le milieu universitaire pour la faculté, les membres du personnel et les étudiants exceptionnels de l'Université StFX. Cet investissement permet à l'Université StFX de créer un carrefour de l'enseignement qui cadre avec les programmes d'enseignement libéral et du domaine de la santé novateurs grâce à notre institut du gouvernement unique en son genre. »

M. Kent MacDonald, Ph. D., président de l'Université St. Francis Xavier

Faits en bref

La composante visant le centre pour l'innovation comprendra un immeuble nouvellement construit de 70 000 pieds carrés. On y trouvera des laboratoires universitaires, d'enseignement et de recherche, de même que des aires destinées à l'enseignement et à l'apprentissage appliqué, des laboratoires de recherche et des technologies d'apprentissage de pointe.

La composante visant le Brian Mulroney Institute of Government comprendra un immeuble nouvellement construit de 100 000 pieds carrés qui abritera plus de 23 nouveaux laboratoires universitaires, d'enseignement et de recherche, et plus de 85 nouveaux bureaux pour la recherche.

La composante visant la tour Nicholson comprend la remise en état de 40 000 pieds carrés de la tour Nicholson , l'amélioration des actuels espaces de bureaux des universitaires et de recherche, l'amélioration de l'accessibilité et la modernisation des ascenseurs. Ces travaux de remise en état incluent aussi la déconstruction du hall Lane, de l'annexe du hall Nicholson et de l'immeuble municipal sur la rue West.

comprend la remise en état de 40 000 pieds carrés de la tour , l'amélioration des actuels espaces de bureaux des universitaires et de recherche, l'amélioration de l'accessibilité et la modernisation des ascenseurs. Ces travaux de remise en état incluent aussi la déconstruction du hall Lane, de l'annexe du hall et de l'immeuble municipal sur la rue West. Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le transport à l'appui du commerce, et les collectivités rurales et nordiques.

Liens connexes

Plan d'infrastructure de plus de 180 milliards de dollars du gouvernement du Canada dans le Budget 2017: http://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/chap-02-fr.html#Toc477707375

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse : http://www.infrastructure.gc.ca/map-carte/ns-fra.html

Projets nationaux et régionaux du volet Infrastructures provinciales et territoriales du Nouveau Fonds Chantiers Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/nrp-pnr-prog-fra.html

Twitter: @INFC_fra

Site web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 28 avril 2017 à 14:00 et diffusé par :