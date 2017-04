Le gouvernement du Canada conclut une étude de cas dans le cadre du projet Combattons ensemble la pauvreté à Trois-Rivières (Québec)







La prochaine collectivité visitée sera Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 28 avril 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, a remercié le gouvernement du Québec, la ville de Trois-Rivières, et tous les participants qui ont pris part au projet Combattons ensemble la pauvreté. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'engagement du gouvernement du Canada visant l'élaboration d'une Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté qui donne à tous les Canadiens une chance réelle et équitable de réussir.

Le projet Combattons ensemble la pauvreté vise à orienter l'élaboration de la stratégie canadienne de réduction de la pauvreté et à permettre au gouvernement du Canada d'obtenir directement le point de vue des Canadiens vivant dans la pauvreté et des organismes qui offrent des programmes de réduction de la pauvreté à l'échelle locale. Le projet permettra aussi d'examiner les caractéristiques uniques et les perspectives de la pauvreté telles que les vit chacune des collectivités et de trouver des solutions locales et des suggestions pour réduire la pauvreté.

La visite de la collectivité de Trois-Rivières, qui s'est déroulée du 18 au 21 avril, constitue la cinquième étude de cas achevée à ce jour. Au cours de la visite, plus de 143 personnes qui ont vécu dans la pauvreté ont été consultées au moyen de groupes de discussion et d'entrevues en personne. Une table ronde a également été organisée avec les des intervenants communautaires, comprenant des organisations non gouvernementales engagées dans les initiatives de réduction de la pauvreté et des représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, accordant ainsi une place importante au partenariat et à l'engagement. Environ 925 personnes de Trois-Rivières ont aussi participé à un sondage. La rétroaction et les commentaires recueillis lors de ces discussions, rencontres et entrevues fourniront d'importants renseignements qui orienteront l'élaboration de la Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté.

Le dernier arrêt dans le cadre de ce projet sera à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest).

Le gouvernement du Canada publiera les résultats sur le projet Combattons ensemble la pauvreté plus tard cette année. Tous les Canadiens sont invités à se renseigner sur les activités liées à la Stratégie de réduction de la pauvreté en consultant la page Web ou en participant à la discussion en ligne (sur Twitter avec le mot-clic #RéduireLaPauvreté et en suivant la page @SocDevSoc).

Citation

« La pauvreté est un problème complexe qui touche plus de trois millions de Canadiens. Dans un pays prospère comme le Canada, nous devons faire mieux. Je remercie les Trifluviens qui nous ont fait part de leurs expériences afin que nous puissions élaborer une stratégie de réduction de la pauvreté qui correspond à la réalité dans laquelle se trouvent les gens vivant dans la pauvreté chaque jour. Ensemble, nous pouvons concrétiser notre vision d'un pays diversifié, prospère et réellement inclusif au sein duquel tous les Canadiens peuvent réaliser leur plein potentiel. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les faits en bref

En 2014, trois millions de Canadiens, soit 8,8 % de la population, vivaient dans la pauvreté. De ce nombre, on comptait plus d'un demi-million d'enfants.

Les personnes seules de 45 à 64 ans, les chefs de famille monoparentale, les nouveaux immigrants, les Autochtones et les personnes handicapées sont plus susceptibles de connaître la pauvreté.

En 2014, environ 746?000 Canadiens vivaient dans une famille dont les membres travaillent tout en étant pauvres.

En 2014, le taux de faible revenu chez les aînés au Canada était de 3,9 %.

était de 3,9 %. En 2011, plus de 655?000 ménages canadiens ont consacré au moins 50 % de leur revenu avant impôt à leur logement. Environ 90 % de ces ménages étaient à faible revenu.

Document d'information

La pauvreté est un problème complexe qui touche plus de 3 millions de Canadiens. Cela signifie que 1,9 million de familles luttent pour joindre les deux bouts.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à élaborer une stratégie de réduction de la pauvreté afin de réduire la pauvreté et d'améliorer le bien-être économique de toutes les familles canadiennes pour qu'elles puissent avoir une chance réelle et équitable de réussir.

Pour nous assurer que la Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté reflète les divers besoins et approches existants au pays, le gouvernement entreprend les démarches suivantes :

Combattons ensemble la pauvreté

Le projet de recherche Combattons ensemble la pauvreté est une étude de cas approfondie menée dans six collectivités au Canada : Saint John (Nouveau-Brunswick), à Trois-Rivières (Québec), dans le quartier Regent Park de Toronto (Ontario), à Winnipeg (Manitoba), à Tisdale (Saskatchewan) et à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest). Il vise à évaluer l'incidence des programmes de réduction de la pauvreté à l'échelle locale dans les collectivités où la pauvreté est considérée comme un problème, tout en apprenant directement des gens qui savent d'expérience ce que c'est que de vivre dans la pauvreté. Le projet consiste à recueillir des renseignements qualitatifs et quantitatifs sur l'incidence des programmes gouvernementaux sur ceux qui vivent dans la pauvreté, les obstacles qui empêchent d'accéder aux programmes et des idées pour améliorer les programmes existants.

Consultations sur la Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté

Le gouvernement du Canada a lancé une consultation en ligne grâce à laquelle les personnes et les organisations qui le désirent peuvent faire connaître leur point de vue et leurs commentaires sur la Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté. En outre, le ministre Duclos tiendra des forums de discussion et des assemblées publiques en ligne afin de sonder les opinions des Canadiens.

La consultation en ligne, qui se poursuivra jusqu'en juin 2017, sera complétée par des tables rondes en personne avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, des organisations autochtones, des entreprises, des organismes communautaires, des experts du milieu universitaire et des Canadiens qui ont vécu dans la pauvreté.

Le gouvernement accueille tous les commentaires sur les façons de réduire la pauvreté et ses répercussions, y compris les objectifs potentiels, les échéanciers et les indicateurs pour la Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté.

Comité consultatif sur la pauvreté

Le comité consultatif ministériel sur la pauvreté contribuera à l'élaboration de la Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté en servant de complément aux consultations publiques et en allant un cran plus loin. L'un des principaux rôles du comité sera d'agir à titre de groupe de rétroaction afin d'aider à mettre à l'essai les idées qui ressortent des consultations publiques.

En se fondant sur les consultations, le comité fournira des conseils indépendants sur des questions telles que les domaines d'action prioritaires, la reproduction à l'échelle nationale d'approches novatrices nationales et internationales en matière de réduction de la pauvreté et l'harmonisation des mesures fédérales, provinciales et territoriales de réduction de la pauvreté.

Le comité existera pendant un an. Les membres seront représentatifs de la diversité du Canada et proviendront de cinq secteurs clés, soit le milieu universitaire, l'expertise internationale, la prestation de services, les affaires et les personnes ayant vécu dans la pauvreté.

Les membres du comité seront sélectionnés dans le cadre d'un processus d'appels de candidatures. La période de présentation des candidatures s'étendait du 13 février au 27 mars 2017. Dans le cadre de ce processus, le gouvernement du Canada invitait les personnes intéressées ayant vécu dans la pauvreté à présenter une demande pour devenir membres du Comité consultatif sur la pauvreté.

Autres initiatives récentes du gouvernement du Canada à l'appui de la réduction de la pauvreté

Le gouvernement du Canada propose également de nombreux programmes essentiels aux Canadiens qui vivent ou qui risquent de vivre dans la pauvreté, notamment l'Allocation canadienne pour enfants, la Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance, le Bon d'études canadien et le Supplément de revenu garanti. Par ailleurs, le gouvernement fournit des fonds pour le logement social au moyen du programme Investissement dans le logement abordable et il verse un financement direct additionnel aux collectivités des Premières Nations.

