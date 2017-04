La multinationale allemande ThyssenKrupp implante deux nouvelles installations dans l'un des technopôles de Changzhou, en Chine







CHANGZHOU, Chine, 28 avril 2017 /PRNewswire/ -- Le conglomérat allemand multinational ThyssenKrupp AG a récemment annoncé l'ouverture de deux nouvelles usines de fabrication dans le Changzhou National Hi-Tech District (CND) - un technopôle de Changzhou en Chine -, un projet de coentreprise mené avec le fabricant chinois de pièces automobiles Fawer Automotive Parts Limited et l'usine de production d'arbres à came en phase 3 de l'entreprise. L'évènement marque la consolidation d'un autre partenariat entre ThyssenKrupp et le CND, suite à l'établissement préalable de ThyssenKrupp Engine Systems (Changzhou) Co., Ltd. et de ThyssenKrupp Steering System (Changzhou) Co., Ltd. dans le technopôle.

Chen Min, directeur de l'exploitation pour la région Asie-Pacifique de ThyssenKrupp Presta Steering China, a déclaré : « Nous avons décidé de choisir le CND comme emplacement de nos deux nouvelles installations en raison de l'expérience positive que le groupe a connu dans les installations existantes du CND, deux installations qui ont connu une croissance stable et solide depuis leur création. »

Au cours des dernières années, ThyssenKrupp s'est axée sur les aspects high-tech et à grande valeur ajoutée de leurs activités de pièces automobiles et d'ascenseurs, dans le cadre des efforts que la multinationale mène pour rester à l'avant-garde de la transformation industrielle qui a lieu en Chine. En réponse à la rapide croissance du marché automobile chinois, ThyssenKrupp a monté ThyssenKrupp Engine Systems (Changzhou) Co., Ltd., une usine d'assemblage d'armes à came automobiles en octobre 2012, et a augmenté ses investissements totaux dans la filiale à 71 millions d'euros (environ 75,2 millions USD) en mai 2015. Le conglomérat allemand a alors installé ThyssenKrupp Steering System (Changzhou) Co., Ltd., une unité de production de systèmes de direction assistée électrique en février 2015, et a ainsi élargi la portée de sa filiale avec de nouveaux investissements en septembre 2016.

ThyssenKrupp Engine Systems (Changzhou) sera la plus grande usine de fabrication d'arbres à came du groupe en Asie. Le directeur général de ThyssenKrupp Engine Systems (Changzhou), Gu Rui'an, a expliqué : « ThyssenKrupp a réalisé un investissement supplémentaire dans sa filiale de Changzhou, non seulement en raison de la demande en plein essor du marché automobile chinois et de l'augmentation des clients et du carnet de commandes, mais aussi grâce à l'environnement d'investissement attractif que Changzhou offre et de la forte trajectoire de croissance de l'entreprise. »

En octobre 2016, une délégation économique et commerciale du CND dirigée par Zhou Bin, un membre du comité du parti municipal de Changzhou et secrétaire du comité de travail du parti du CND, a visité le siège social de ThyssenKrupp. Pendant cette visite, la délégation et ThyssenKrupp ont échangé leurs opinions sur plusieurs sujets, notamment sur l'état de l'exploitation des installations existantes du groupe au sein du CND et le choix des emplacements pour les nouvelles installations du groupe. ThyssenKrupp envisage la construction d'un parc industriel au sein du CND comme véhicule de regroupement de plusieurs projets industriels, de renforcement de l'efficacité d'encadrement et de réduction des coûts de production, selon Carson Cross, PDG de l'unité commerciale des pièces automobiles de ThyssenKrupp.

