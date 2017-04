Des activités le long du Sentier Transcanadien pour célébrer le 150e anniversaire de la Confédération







Le gouvernement du Canada appuie la tenue d'activités qui auront lieu sur le Sentier Transcanadien le 26 août 2017.

OTTAWA, le 28 avril 2017 /CNW/ - L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un appui de un million de dollars pour la tenue d'activités qui auront lieu le long du Sentier Transcanadien le 26 août 2017. La ministre McKenna a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

Le projet Célébrations sur Le Grand Sentier de la Fondation du Sentier Transcanadien permettra de souligner le raccordement du Grand Sentier d'un bout à l'autre du pays et le 150e anniversaire de la Confédération.

Le gouvernement du Canada a accordé ce financement par l'entremise du Fonds Canada 150. Grâce à ce Fonds, le gouvernement appuie la tenue d'activités à l'échelle locale, régionale et nationale pour que les Canadiens d'un bout à l'autre du pays soient de la fête, et pour faire de 2017 une année mémorable.

Citations

«?Le Canada fête le 150e anniversaire de la Confédération en 2017. Voilà une excellente occasion de célébrer tout ce que cela signifie d'être canadien. Notre gouvernement offre à la population la possibilité de participer à des célébrations locales, régionales et nationales. Les communautés d'un bout à l'autre du pays participent fièrement aux festivités qui se tiennent tout au long de l'année afin de souligner ce grand moment dans l'histoire de notre pays. Soyez de la fête dans votre communauté!?»

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

«?Grâce au projet Célébrations sur Le Grand Sentier, les amoureux de la nature pourront souligner le 150e anniversaire de la Confédération dans plusieurs points de rencontre sur le Sentier Transcanadien le 26 août 2017. J'invite tous les Canadiens à participer en grand nombre aux activités et à mettre en valeur la beauté et la diversité de notre grand pays.?»

- L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

«?Nous sommes particulièrement reconnaissants à la ministre Joly et au ministère du Patrimoine canadien de leur appui pour les célébrations du sentier Transcanadien dans le cadre de l'initiative du Grand sentier. Cette célébration annuelle soulignera le Grand sentier du Canada comme une scène naturelle, ainsi qu'un espace de rassemblement unique pour tous les Canadiens -- non seulement à l'occasion de cette journée spéciale, mais aussi pour les générations à venir -- et nous permettra de mieux comprendre notre histoire, notre culture commune, nos paysages magnifiques et notre diversité.?»

-- Deborah Apps, présidente et directrice générale du Sentier transcanadien

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada accorde un appui totalisant un million de dollars pour la tenue d'activités le long du Sentier Transcanadien, le 26 août 2017.

Les grands thèmes de la vision du gouvernement du Canada pour le 150e anniversaire de la Confédération sont la diversité et l'inclusion, la réconciliation avec les peuples autochtones, l'environnement et la jeunesse.

Établi en avril 2015, le Fonds Canada 150 est doté d'un budget global de 200 millions de dollars.

Par l'entremise de ce fonds, le gouvernement du Canada investit de façon stratégique dans des activités qui appuient la vision du 150e anniversaire de la Confédération et encourage la participation directe des Canadiens.

