Des milliers de familles manitobaines bénéficieront d'importantes rénovations apportées à des logements sociaux et abordables







WINNIPEG, MANITOBA--(Marketwired - 28 avril 2017) - Au cours des deux prochaines années, plus de 19 millions de dollars seront investis dans la rénovation de logements sociaux et abordables appartenant à des organismes sans but lucratif à travers la province. Ce financement s'inscrit dans le cadre de l'entente Canada-Manitoba concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA). L'honorable Jim Carr, ministre des Ressources naturelles, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, et l'honorable Scott Fielding, ministre de la Famille du Manitoba, en ont fait l'annonce aujourd'hui à Winnipeg sur le site de l'un des ensembles sélectionnés.

« Notre gouvernement investit dans des améliorations grandement nécessaires aux logements abordables du Manitoba et de partout au pays. Elles permettront d'améliorer la vie des Canadiens en leur assurant un chez-soi sûr et adéquat », a affirmé l'honorable Jim Carr, ministre des Ressources naturelles.

Logement Manitoba a publié une demande de propositions concurrentielles en novembre dernier afin d'identifier des ensembles de logements sociaux ou abordables appropriés et rentables. Soixante-trois ensembles ont été retenus et bénéficieront de financement allant de 12 000 $ à plus de 2,1 millions de dollars. La majorité des réparations approuvées qui seront apportées aux propriétés comprend :

les systèmes de sécurité et d'alerte incendie;

les installations de chauffage, de ventilation et la plomberie;

les toitures, les fenêtres ou l'isolation.

« Ces investissements stratégiques permettront de prolonger la durée de vie de nombreuses propriétés qui répondent aux besoins de logement de familles et d'aînés partout au Manitoba. Ces fonds feront une différence dans la vie de nombreuses personnes, et nous sommes fiers de pouvoir travailler avec le gouvernement fédéral pour appuyer ces projets importants. » - L'honorable Scott Fielding, ministre de la Famille du Manitoba.

L'une des propriétés qui bénéficieront des fonds est située au 461, avenue Cumberland dans le quartier West Alexander de Winnipeg. Le gestionnaire de la propriété, Winnipeg Housing Rehabilitation Corporation (WHRC), recevra 460 000 $ qui seront utilisés pour remplacer les ascenseurs vieillissants en plus d'acheter et d'installer une nouvelle génératrice.

« Nous sommes heureux d'avoir été choisis afin de participer à ce programme de financement grandement nécessaire. C'est important que les gouvernements reconnaissent la valeur de l'investissement continu dans le logement abordable. Ces projets prolongeront la durée de vie de nos immeubles, ce qui nous permettra de mieux soutenir les gens qui en ont fait leur chez-soi. » - Menno Peters, directeur exécutif, WHRC.

En tout, WHRC bénéficiera de plus de 2 millions de dollars pour la rénovation et la réparation de 16 ensembles de logements partout à Winnipeg, ce qui aidera plus de 330 personnes et familles qui vivent dans ces logements.

En novembre, les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé un engagement accru dans le cadre de l'IDLA, soit l'investissement de 89,4 millions de dollars dans des ensembles de logements au cours des deux prochaines années. Avant cette annonce, les gouvernements du Canada et du Manitoba avaient déjà engagé 166 millions de dollars sur huit ans pour le logement abordable par l'entremise de l'IDLA.

Pour la liste complète des organismes sans but lucratif qui ont reçu du financement pour des rénovations ou des réparations, ou pour plus de renseignements sur les programmes de logement au Manitoba, consultez le site www.gov.mb.ca/housing.

