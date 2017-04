Résultats du vote de l'assemblée générale annuelle du Fonds de revenu Noranda







SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QUÉBEC--(Marketwired - 28 avril 2017) - Le Fonds de revenu Noranda (le « Fonds ») (TSX:NIF.UN) a annoncé aujourd'hui les résultats du vote ayant eu lieu lors de l'assemblée générale annuelle (l'« AGA ») des porteurs de parts qui s'est tenu ce matin.

Lors de l'AGA, il y avait 6 porteurs de parts prioritaires et de parts de fiducie spéciales du Fonds (« parts ») représentés en personne ou par procuration et détenant 19 669 176 parts, soit 39,35% des 49 989 975 parts du Fonds émises et en circulation. Les résultats du vote portant sur l'élection des fiduciaires sont les suivants :

Catégorie Personnes proposées En faveur Procuration % Abstention Procuration % Parts prioritaires et parts spéciales Chris Eskdale 17106 054 86,85 2 590 808 13,15 Yvan Jost 18 011 040 91,44 1 685 822 8,56 Anthony P.L. Lloyd 18 449 105 93,67 1 247 ,757 6,33 Jean Pierre Ouellet 18 464 627 93,74 1 232 235 6,26 François R. Roy 18 265 823 92,73 1 431 039 7,27 Barry Tissenbaum 18 388 027 93,36 1 308 835 6,64 Dirk Vollrath 18 025 630 91,52 1 671 232 8,48

Le Fonds de revenu Noranda est une fiducie de revenu dont les parts sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole «NIF.UN». Le Fonds de revenu Noranda est propriétaire de l'affinerie de zinc électrolytique et de ses actifs connexes (l'«affinerie ») situés à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec. L'affinerie est la deuxième affinerie de zinc en importance en Amérique du Nord et la première dans l'est de l'Amérique du Nord, où se trouve la majorité des clients. L'affinerie produit du zinc affiné et divers sous-produits à partir du concentré de zinc provenant de sources externes. L'affinerie est exploitée et gérée par Zinc électrolytique du Canada Limitée, filiale en propriété exclusive de Glencore Canada Corporation.

Pour plus de renseignements sur le Fonds de revenu Noranda, veuillez consulter son site Web, à l'adresse www.fondsderevenunoranda.com.

