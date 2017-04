La Ville de Montréal et les Peuples autochtones amorcent une démarche conjointe historique vers une métropole de la réconciliation







MONTRÉAL, le 28 avril 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, en présence de M. Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL), est heureux d'annoncer l'adoption d'un budget 2017 de 340 000$ visant à appuyer une démarche conjointe vers la réconciliation entre la Ville de Montréal et les peuples autochtones, et ce, par le biais d'actions concrètes.

« Le 21 juin 2016, lors de la Journée nationale des Peuples autochtones, la Ville de Montréal s'est engagée résolument dans un processus de réconciliation pour donner suite aux appels à l'action de la commission Vérité et Réconciliation (CVR). Alors que l'histoire de Montréal est mise à l'honneur pour son 375e anniversaire, l'année 2017 constitue l'occasion d'entamer un nouveau chapitre dans l'histoire des relations de la Ville avec les Peuples autochtones. En amorçant ce processus de réconciliation avec les Peuples autochtones, la Ville reconnaît ainsi la place qu'ils ont occupée et occupent toujours dans l'histoire et le développement de Montréal », a déclaré M. Coderre.

« Je salue l'initiative du maire Denis Coderre et la volonté de la Ville de Montréal de s'engager dans un véritable processus de réconciliation avec nos peuples. Reconnaître notre histoire, respecter nos cultures et promouvoir nos valeurs deviennent maintenant un incontournable », a indiqué le chef de l'APNQL, M. Ghislain Picard.

Le maire de Montréal en a profité pour annoncer un soutien financier de 50 000$ au Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN) pour la présentation en direct de la Journée nationale des autochtones, à Montréal, le 21 juin prochain.

Élaboré dans le cadre d'un dialogue de gouvernement à gouvernement et d'un processus de co-construction avec la communauté autochtone, le processus de réconciliation s'inscrit dans la volonté de la Ville de Montréal d'exercer un leadership dans la reconnaissance et la valorisation de la présence autochtone en milieu urbain.

Trois axes seront priorisés en 2017 : améliorer la connaissance des Montréalais sur la contribution des Peuples autochtones à l'histoire de la Ville; valoriser l'histoire et les cultures autochtones à Montréal; et former les employés de la Ville à l'histoire ainsi qu'aux réalités autochtones. Plusieurs gestes symboliques forts seront posés tout au long de l'année afin de témoigner de la profondeur de la démarche et de l'engagement de la Ville.

Par exemple, M. Coderre a confirmé que les armoiries de la Ville de Montréal seront redessinées afin d'y intégrer un symbole significatif au plan historique et culturel qui reflètera la contribution des Peuples autochtones. Ce symbole sera choisi par un comité-conseil formé d'un représentant des trois communautés Mohawks de Kahnawake, d'Akwesasne et de Kanesatake, d'un aîné des Premières Nations, d'un leader culturel de la communauté autochtone de Montréal et d'un représentant de la Ville de Montréal.

« Nous souhaitons que ce symbole soit dévoilé lors de la journée de célébration de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones de l'ONU, le 13 septembre prochain, à Montréal », a conclu la maire de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 28 avril 2017 à 13:30 et diffusé par :