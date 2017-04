Les Infirmières de l'Ordre de Victoria du Canada (VON) encouragées par les investissements provinciaux dans les soins à domicile et communautaires







OTTAWA, le 28 avril 2017 /CNW Telbec/ - Les Infirmières de l'Ordre de Victoria du Canada (VON) sont encouragées par les investissements du gouvernement de l'Ontario dans les soins à domicile et communautaires, soit 85 millions de dollars sur trois ans à des fins d'élargissement des soins à domicile et des services de relève, 18 millions de dollars pour le financement des services de soutien aux communautés, et 100 millions de dollars consacrés à la stratégie ontarienne en matière de démence.

« Les besoins et les exigences à l'égard des soins à domicile et des services de soutien au sein de nos communautés ne cessent de croître, et ces investissements sont essentiels », a indiqué Sharon Goodwin, vice-présidente principale, Soins à domicile et communautaires. « Pour bon nombre d'entre nous, les soins à domicile et auprès des communautés est l'approche privilégiée lorsqu'il s'agit de recevoir divers soins de santé. Ce financement est un pas dans la bonne direction en vue d'améliorer l'accès aux soins à domicile et aux services de soutien communautaires, et d'atténuer les pressions exercées sur les familles et leurs proches. »

Grâce aux investissements consacrés à l'amélioration des soins à domicile, au soutien personnel et aux services de relève pour les aidants naturels, le gouvernement de l'Ontario fait des progrès pour accroître l'accès aux soins de santé à domicile et communautaires, et ainsi améliorer les conditions de vie de nombreux citoyens de la province.

Le financement supplémentaire accordé à des programmes de soins communautaires, tels que la Popote roulante (Meal on Wheels) et les services de transport bénévole, contribuera à améliorer la qualité de vie des personnes qui souhaitent demeurer dans leur propre domicile et dans leur communauté. « Les programmes mis en place par VON bénéficient du soutien de milliers de donateurs et de bénévoles, a ajouté Mme Goodwin. Les investissements supplémentaires du gouvernement sont indispensables pour assurer la pérennité de ces contributions individuelles. »

La démence est un problème de plus en plus préoccupant pour bon nombre de familles et de travailleurs de la santé. « Nous accueillons très favorablement le financement de 100 millions de dollars qui sera consacré sur trois ans à la stratégie ontarienne en matière de démence afin d'améliorer les services offerts aux personnes atteintes de démence, à leur famille et à leurs aidants naturels, a indiqué Mme Goodwin. Nous encourageons le gouvernement de l'Ontario à continuer de mettre l'accent sur les possibilités d'investissement visant à améliorer l'accès aux soins à domicile et aux services de soutien auprès des communautés. »

Pour plus de renseignements au sujet de VON, visitez le www.von.ca/fr

Au sujet de VON Canada :

Fondé en 1897, et soulignant cette année son 120e anniversaire, VON est le plus ancien organisme de bienfaisance oeuvrant dans le domaine des soins à domicile et communautaires au Canada. Il offre un large éventail de services de santé et de mieux-être essentiels à plus de 10 000 personnes, tous les jours, en Ontario et en Nouvelle-Écosse. VON détient un agrément avec mention d'honneur d'Agrément Canada.

SOURCE Victorian Order of Nurses

Communiqué envoyé le 28 avril 2017 à 13:26 et diffusé par :