Une centaine de jeunes entrepreneurs francophones réunis à Montréal pour dynamiser la Francophonie économique







MONTRÉAL, le 26 avril 2017 /CNW Telbec/ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) accueillent, du 26 au 29 avril 2017, une délégation internationale composée de 104 jeunes entrepreneurs francophones en provenance de 20 pays. Réunis pour la première fois à Montréal, les membres de cette délégation bénéficieront d'opportunités de réseautage précieuses pour stimuler la croissance de leurs entreprises et établir des partenaires d'affaires.

Au programme, deux journées sont consacrées aux échanges entre les participants et des panélistes dans le but de proposer des actions concrètes à mener pour dynamiser la Francophonie économique. Une journée sera dédiée aux rencontres terrain pour permettre aux participants de se familiariser avec l'écosystème entrepreneurial québécois.

À noter qu'un échange entre les jeunes et la Secrétaire générale de la Francophonie, Son Excellence la très honorable Michaëlle Jean, fera l'objet d'une retransmission simultanée sur Facebook au cours de laquelle les utilisateurs du réseau social seront invités à poser leurs questions en direct (26 avril, 15h30).

Cette centaine d'entrepreneurs participera également, le 27 avril, à la Grande rencontre des jeunes entrepreneurs du monde francophone organisée conjointement par le Gouvernement du Québec, la Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) et LOJIQ. Cet événement réunira plus de 400 entrepreneurs.

Pour le président-directeur général de LOJIQ, Michel Robitaille, « cet événement d'envergure sera largement bénéfique pour les jeunes entrepreneurs du monde francophone car il démontrera, à partir d'exemples concrets, comment relever les défis de la compétitivité et profiter de la mobilité internationale pour créer des partenariats durables. Il sera le point de départ de la création d'un vaste réseau qui s'engagera à promouvoir la prospérité pour tous et démontrera qu'il est possible de faire des affaires en français sur les cinq continents".

« Le Gouvernement du Québec croit fermement que le développement économique, du Québec comme de tout l'espace francophone, repose sur la pleine participation des jeunes à nos sociétés. Cet événement qui constitue une participation concrète du Québec à la mise en oeuvre de la Stratégie jeunesse et de la Stratégie économique pour la Francophonie représente une vitrine extraordinaire pour le savoir-faire de la jeunesse et de l'entrepreneuriat francophones. Je suis convaincue que de fructueuses retombées ressortiront de ces journées d'échanges et de réflexion », a indiqué Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie.

Remerciements

L'accueil de cette délégation est rendu possible grâce à la collaboration du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) ainsi que du Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF), du Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI), du Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI), du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Ville de Montréal, de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC), du Fonds vert, du Centre de la francophonie des Amériques (CFA), de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ), de l'Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) et du Bureau International Jeunesse (BIJ).

Pour suivre les retransmissions en direct sur Facebook durant toute la journée du 26 avril : https://www.facebook.com/LOJIQ

Pour consulter le programme de la délégation internationale, rendez-vous à l'adresse : https://www.lojiq.org/actualites/actualite/article/suivez-en-direct-la-grande-rencontre-des-jeunes-entrepreneurs-du-monde-francophone-a-compter-du-26-avril/

Pour consulter la programmation complète de la journée du 27, rendez-vous à l'adresse : www.jccm.org/activites/conferences/la-grande-rencontre-des-jeunes-entrepreneurs-du-monde-francophone

