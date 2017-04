Les Aliments Maple Leaf Inc. annonce les résultats du vote tenu lors de l'élection de ses administrateurs







TSX : MFI

www.mapleleaffoods.com

TORONTO, le 28 avril 2017 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. annonce que l'assemblée annuelle de ses actionnaires le 27 avril 2017 a réuni 492 actionnaires votant en personne et détenant collectivement 104 892 689 actions ordinaires à droit de vote, soit 80.49 % du nombre total d'actions ordinaires à droit de vote en circulation.

Chacun des administrateurs dont la candidature figurait dans la circulaire de sollicitation de procurations envoyée par la direction le 27 mars 2017 a été élu à la tête de la Société jusqu'à la prochaine assemblée annuelle.

Les résultats de l'élection sont les suivants :

Noms des administrateurs Vote en faveur* -

Nombre d'actions Vote en faveur

- Pourcentage

d'actions Abstention* -

Nombre d'actions Abstention -

Pourcentage

d'actions W.E. Aziz 104 190 680 99.90 % 108 823 0.10 % W.G. Beattie 103 829 325 99.55 % 470 178 0.45 % R.G. Close 104 268 640 99.97 % 30 863 0.03 % D.L. Emerson 103 964 467 99.68 % 335 036 0.32 % J.M. Fraser 104 251 233 99.95 % 48 270 0.05 % J.A. Lederer 104 189 677 99.89 % 109 826 0.11 % M.H. McCain 104 263 285 99.97 % 36 218 0.03 % J.P. Olson 104 266 798 99.97 % 32 705 0.03 % C.M. Stephenson 104 127 048 99.83 % 172 455 0.17 %

* Étant donné que le vote a eu lieu à main levée, le nombre de votes divulgués ne reflète que les procurations reçues par la direction avant l'assemblée.

