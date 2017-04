Québec Science, lauréat du prix« Meilleur magazine - Sciences, affaires et politique », au Canadian Magazine Awards/Grands prix du magazine!







MONTRÉAL, le 28 avril 2017 /CNW Telbec/ - Le magazine Québec Science a été honoré hier à Toronto lors de l'édition inaugurale des Canadian Magazine Awards/Grands prix du magazine, en remportant le prix du meilleur magazine dans la catégorie « Sciences, affaires et politique ».

« Ce prix reconnaît l'excellence du magazine qui, depuis 55 ans, raconte avec rigueur et passion l'actualité scientifique et technologique. Cette récompense nous fait au chaud au coeur et nous pousse à redoubler d'ardeur pour toujours mieux informer nos lecteurs », souligne Marie Lambert-Chan, rédactrice en chef du magazine Québec Science.

Rappelons que 22 magazines canadiens étaient finalistes dans les huit catégories de prix Meilleur magazine -- dont la catégorie « Sciences, affaires et politique » -- rendant hommage à l'excellence des équipes canadiennes de création visuelle et rédactionnelle en contenu, conception et expérience lecteur.

Au fil des années, Québec Science et ses artisans se sont vu décerner plusieurs prix et distinctions qui attestent des hauts standards journalistiques du magazine ainsi que du respect du milieu et de l'estime du public envers la publication. Parmi ces reconnaissances, on retrouve près d'une trentaine de Grands Prix décernés par Magazines du Québec ainsi que 90 Prix du magazine canadien remis par la fondation du même nom.

À propos de Québec Science

Lien privilégié entre le milieu de la recherche et le grand public, Québec Science aborde toutes les questions relatives à la science et à la technologie et pose un regard scientifique sur les grandes questions d'actualité. Publié par Vélo Québec Éditions, le magazine paraît huit fois chaque année.

Salle de presse

SOURCE Vélo Québec

Communiqué envoyé le 28 avril 2017 à 12:58 et diffusé par :