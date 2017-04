Le gouvernement du Canada soutient une entreprise familiale de l'Ontario dans le cadre du Programme d'innovation Construire au Canada







BURLINGTON, ON, le 28 avril 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à assurer la croissance de l'économie et de la classe moyenne, et à aider ceux qui travaillent fort pour en faire partie. Par le truchement du Programme d'innovation Construire au Canada, il investit dans des innovations canadiennes afin de créer une croissance économique durable pour les collectivités de l'ensemble du pays.

Au nom du gouvernement du Canada, l'honorable Karina Gould, ministre des Institutions démocratiques et députée de Burlington, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investissait dans un joint pour tube d'étambot novateur qui ne nécessite aucun entretien, qui réduit au minimum les fuites et qui maintient la capacité de l'arbre d'hélice du navire.

L'entreprise Thordon Bearings Inc., établie à Burlington (Ontario), a obtenu un contrat d'une valeur de 339 000 $ pour son innovation, le joint mécanique marin à surface plane SeaThigor. Ce produit novateur permet de réduire les coûts d'exploitation, et il est plus solide, plus durable et plus économique que les produits comparables. La technologie consiste en un joint gonflable qui permet aux navires de retourner au port en toute sécurité quand leur joint principal est endommagé en mer. L'innovation est mise à l'essai par Pêches et Océans Canada et la Garde côtière canadienne.

Cet investissement s'inscrit dans le Programme d'innovation Construire au Canada, qui aide les innovateurs canadiens à faire leur première vente et à confier l'essai de leurs innovations au gouvernement du Canada. Ce programme est l'un des nombreux moyens par lesquels le gouvernement du Canada appuie l'innovation et les petites et moyennes entreprises partout au pays.

Les innovateurs canadiens peuvent présenter leurs propositions sur le site Web du Programme d'innovation Construire au Canada.

Citations

« Notre gouvernement s'est engagé à assurer la croissance de l'économie, à appuyer la classe moyenne et à aider ceux qui travaillent fort pour en faire partie. En jumelant des produits novateurs comme le joint SeaThigor aux besoins du gouvernement, le Programme d'innovation Construire au Canada aide les entreprises canadiennes à faire passer leurs produits du laboratoire au marché. »

Steven MacKinnon

Secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Les entreprises novatrices comme Thordon Bearings Inc. sont le pilier de nos collectivités. Grâce au Programme d'innovation Construire au Canada, le gouvernement du Canada leur permet de faire passer leurs biens et services novateurs du laboratoire aux marchés nationaux et internationaux. »

L'honorable Karina Gould

Ministre des Institutions démocratiques

Députée de Burlington

« Nous sommes heureux de pouvoir introduire notre joint mécanique marin à surface plane SeaThigor et de l'installer pour la première fois sur le navire de la Garde côtière canadienne Hudson. Cela n'aurait pas été possible sans le Programme d'innovation Construire au Canada, grâce auquel nous avons pu aussi obtenir une référence importante qui nous permettra de vendre le joint partout dans le monde. Ce joint novateur, qui permet un retour au port en toute sécurité, a été conçu au Canada. De tous les joints pour tube d'étambot actuellement offerts sur le marché, il est le seul qui est construit au Canada. »

Terry McGowan

Président et chef de la direction

Thordon Bearings Inc.

Les faits en bref

Thordon Bearings Inc. est une entreprise familiale qui exploite une usine de transformation des polymères à la fine pointe de la technologie, ainsi que des installations de conception et d'élaboration de nouveaux produits, à Burlington , en Ontario . Elle dispose d'un vaste réseau de distribution qui lui permet de servir ses clients dans plus de 70 pays, aux quatre coins du monde. Les marines de plus de 45 pays, dont le Canada , ont recours aux roulements et aux joints d'étanchéité de Thordon.

, en . Elle dispose d'un vaste réseau de distribution qui lui permet de servir ses clients dans plus de 70 pays, aux quatre coins du monde. Les marines de plus de 45 pays, dont le , ont recours aux roulements et aux joints d'étanchéité de Thordon. Le joint mécanique marin à surface plane SeaThigor comprend des ressorts non corrosifs et un composé de silicium qui nécessite peu d'entretien et qui est plus économique par rapport à la durée utile d'un navire.

Récemment, le Programme d'innovation Construire au Canada a simplifié le processus de demande et a amélioré le processus d'évaluation.

a simplifié le processus de demande et a amélioré le processus d'évaluation. Plus de 200 contrats ont été attribués dans le cadre du Programme d'innovation Construire au Canada , qui aide les entreprises canadiennes à vendre leurs produits sur les marchés national et international.

, qui aide les entreprises canadiennes à vendre leurs produits sur les marchés national et international. Plus de 80 millions de dollars ont été attribués en contrats depuis les débuts du Programme d'innovation Construire au Canada , en 2010.

Liens connexes

Programme d'innovation Construire au Canada

