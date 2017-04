Invitation à la presse - Annonce concernant le projet majeur du pont Honoré-Mercier

Montrez votre soutien pour le mois de sensibilisation à la sécurité des motocyclettes TORONTO, le 28 avril 2017 /CNW/ - Après un long et froid hiver canadien, les motocyclistes sont impatients de revenir sur les routes. La température de printemps...

QUÉBEC, le 28 avril 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 60 000 $ à la Fondation du Parc maritime de Saint-Laurent en vertu du programme Mécénat Placements Culture. La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et...