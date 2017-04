Les Premières Nations de Champagne et d'Aishihik et des Kwanlin Dün bénéficieront de quatre projets réalisés au Yukon







WHITEHORSE, le 28 avril 2017 /CNW/ - Les infrastructures publiques modernes sont essentielles pour répondre aux besoins propres aux collectivités nordiques. Ces investissements aident à protéger l'environnement, à bâtir des collectivités dynamiques et accueillantes, et à aider les Premières Nations à faire connaître la diversité du patrimoine dans le nord du Canada.

Aujourd'hui, Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable John Streicker, ministre des Services communautaires au gouvernement du Yukon, accompagnés de Dän Nätthe ada Kaaxnox (chef Steve Smith), des Premières Nations de Champagne et d'Aishihik, et de la chef Doris Bill, de la Première Nation des Kwanlin Dün, ont annoncé l'octroi d'un financement de 692 463 $ à quatre projets de Premières Nations qui seront réalisés au Yukon dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral.

À Haines Junction, les Premières Nations de Champagne et d'Aishihik installeront une infrastructure de réseau interne afin de fournir une connectivité plus fiable, plus sécuritaire et plus économique dans leurs immeubles. Pour desservir la communauté en croissance, on apportera des améliorations importantes et on ajoutera 1140 pieds carrés de superficie à la maison du potlatch Champagne, où ont lieu d'importants événements de vie, événements culturels et réunions, de même que d'autres rassemblements communautaires.

À Whitehorse, la Première Nation des Kwanlin Dün remplacera la vieille chaudière de sa maison de potlatch afin d'accroître l'efficacité énergétique. Le système de chauffage de son centre d'apprentissage sera également remplacé afin d'offrir aux étudiants un milieu d'apprentissage confortable.

Une fois terminés, ces projets aideront à améliorer la qualité de vie des membres de ces Premières Nations, que ce soit au travail, chez eux ou lors de rassemblements communautaires.

Citations

« Le gouvernement du Canada reconnaît qu'il est important d'investir dans les infrastructures qui favorisent des collectivités sûres, cohésives et dynamiques. De concert avec nos partenaires territoriaux, nous nous sommes engagés à veiller à ce que les collectivités nordiques obtiennent l'appui dont elles ont besoin pour répondre aux priorités en matière d'infrastructure locale. Ces projets permettront de mettre en place des installations modernes qui amélioreront la qualité de vie et aideront à renforcer le sentiment d'appartenance et à faire en sorte que les traditions soient transmises aux générations futures.

Larry Bagnell, député du Yukon,

Au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Fonds de la taxe sur l'essence apporte des solutions locales aux problèmes locaux. Il constitue une importante ressource pour les Premières Nations et les municipalités du Yukon, puisqu'il leur permet de bâtir des infrastructures locales durables. Nous soutenons ce financement prévisible qui donne aux collectivités un rôle important dans l'édification d'un meilleur Yukon. »

L'honorable John Streicker, ministre des Services communautaires, gouvernement du Yukon

« L'investissement de fonds provenant de la taxe sur l'essence dans nos communautés fait une grande différence. La maison de potlatch Champagne bénéficiera grandement des améliorations et de la nouvelle superficie dont nous avons tant besoin pour organiser d'importants rassemblements, comme notre assemblée générale de 2017. Et notre projet de réseau sans fil à Haines Junction permettra d'améliorer la capacité et l'efficacité de notre administration. »

Dän Nätthe ada Kaaxnox (chef Steve Smith), Premières Nations de Champagne et d'Aishihik

« Le financement provenant de la taxe sur l'essence a permis de soutenir des travaux d'amélioration d'infrastructures indispensables dans la subdivision de McIntyre », a affirmé la chef Doris Bill. « En plus de permettre, au final, d'améliorer la consommation d'énergie de l'administration, ces travaux permettent aussi d'améliorer le bien-être des citoyens, des employés et des invités qui sont des utilisateurs fréquents de la Nàkwät'à Kù? (maison du potlatch) et du Kenädän Kù? (centre d'apprentissage). »

Chef Doris Bill, Première Nation des Kwanlin Dün

Faits en bref

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le transport à l'appui du commerce, et les collectivités rurales et nordiques.

Le Budget 2017 propose du financement fédéral pour construire et améliorer les infrastructures dans les communautés autochtones au moyen d'un investissement de 4 milliards de dollars. Cet investissement sera effectué dans le cadre du financement destiné aux infrastructures vertes et aux infrastructures sociales.

Liens connexes

