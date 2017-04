Une entreprise engagée - Montréal Auto Prix inaugure la première station gratuite de recharge rapide pour les véhicules électriques à Montréal







MONTRÉAL, le 28 avril 2017 /CNW Telbec/ - En présence du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Pierre Arcand, et de la conseillère municipale associée au transport pour la Ville de Montréal, Mme Elsie Lefebvre, Montréal Auto Prix annonce la mise en service de deux bornes (400 V de marque Elmec) de recharge rapide offertes gratuitement aux particuliers utilisateurs de véhicules électriques.

«?Il y a un an déjà, nous avons innové et fait preuve d'audace en procédant à l'ouverture du premier établissement entièrement voué à la vente de véhicules hybrides et électriques d'occasion au Canada. L'annonce d'aujourd'hui témoigne à nouveau de notre engagement sincère et profond envers l'électrification des transports. Nous sommes convaincus que plus le réseau de bornes électriques sera développé au Québec, plus les automobilistes choisiront ce type de véhicule. Nous y croyons et souhaitons contribuer en proposant des solutions?qui favoriseront le changement?», mentionne M. Richard Martin, coprésident de Montréal Auto Prix.

La nouvelle station de recharge rapide pour les voitures électriques sera disponible à l'établissement de vente de Montréal Auto Prix voué aux véhicules hybrides et électriques situé au 5600, boulevard Métropolitain Est. Les quinze premières minutes de recharge, reconnues comme les plus efficaces, seront gratuites afin de s'assurer d'en faire profiter le plus grand nombre possible d'utilisateurs.

«?L'électrification des transports est un projet phare de notre gouvernement et nous nous donnons les outils nécessaires pour atteindre les cibles ambitieuses contenues dans le Plan d'action sur l'électrification des transports, ainsi que dans la Politique énergétique 2030. Je suis fier de voir des entreprises, telles que Montréal Auto Prix, s'impliquer significativement pour le développement de la filière des véhicules électriques?», a déclaré le ministre, M. Pierre Arcand.

« Les entreprises du marché de la vente d'automobiles ont un rôle à jouer pour contribuer aux changements de comportements et promouvoir les achats de véhicules zéro émissions, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). Le maire de Montréal, M. Denis Coderre est résolument engagé dans la voie d'avenir qu'est l'électrification des transports. À titre de responsable de la Stratégie d'électrification des transports, je salue tout particulièrement l'initiative de Montréal Auto Prix d'installer deux bornes de recharge rapides gratuites pour les propriétaires de véhicules électriques » a souligné Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée au transport, au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Depuis plusieurs années, Montréal Auto Prix a mis à la disposition des Québécois et des Québécoises différents services favorisant une utilisation plus écoresponsable du transport individuel. Rappelons qu'en février 2016, l'entreprise a inauguré le premier établissement de vente de véhicules hybrides et électriques usagés au Canada. Elle a également équipé l'ensemble de ses établissements de bornes de recharge gratuites pour ses employés. De plus, l'entreprise a soutenu les étudiants de Polytechnique Montréal pour l'élaboration de leur formule 100 % électrique. L'ajout de cette nouvelle station de recharge rapide pour les voitures électriques, représentant un investissement initial de 135 000$, concrétise l'engagement de Montréal Auto Prix envers l'électrification des transports.

Grâce à cette nouvelle station de recharge électrique, Montréal Auto Prix espère susciter l'intérêt des Québécois et des Québécoises envers le transport électrique, et ce, en concordance avec les objectifs gouvernementaux qui veulent faire du Québec un chef de file en matière de transport vert et contribuer à la réduction des GES.

À propos

Montréal Auto Prix compte quatre succursales dans la grande région de Montréal et emploie plus de 130 personnes. Fondée en 1997, l'entreprise se démarque par son modèle d'affaires novateur en étant le seul détaillant de véhicules à appliquer une politique de standardisation des prix sur tous les véhicules disponibles dans ses succursales de la grande région de Montréal. Cette nouvelle pratique dans l'industrie automobile élimine l'étape de la négociation et permet d'offrir les meilleurs prix possible aux consommateurs.

