Nouvelle station de traitement de l'eau à Pouch Cove afin d'améliorer les services aux résidents et de contribuer à l'assainissement de l'environnement







POUCH COVE, NL, le 28 avril 2017 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de Terre?Neuve?et?Labrador protègent la santé de la population et les cours d'eau de la province en investissant dans des infrastructures modernes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées afin de s'assurer que les systèmes locaux peuvent répondre efficacement aux besoins croissants des collectivités. Ces investissements permettront aussi de créer des emplois et d'offrir de nouveaux débouchés économiques afin d'aider à renforcer la classe moyenne dans toute la province.

Nick Whalen, député de St. John's-Est, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Graham Letto, secrétaire parlementaire de l'honorable Eddie Joyce, ministre des Affaires municipales et de l'Environnement, et Joedy Wall, maire de la Ville de Pouch Cove, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint fédéral?provincial de plus de 3,8 millions de dollars pour une nouvelle station de traitement de l'eau à Pouch Cove.

La station de traitement de l'eau nouvellement construite permettra de fournir une eau potable de qualité aux résidents et aux entreprises de Pouch Cove et d'éliminer la nécessité d'émettre des avis locaux concernant l'ébullition de l'eau. De plus, l'installation d'un réservoir d'eau permettra de s'assurer que la collectivité aura toujours accès à de l'eau durant les périodes de grande utilisation et d'entretien de la station, ou lors d'incendies.

Citations

« Ces investissements cruciaux dans les infrastructures de traitement de l'eau à Terre?Neuve?et?Labrador reflètent l'engagement pris par le gouvernement du Canada de bâtir les collectivités durables dont la population a besoin maintenant et pour les années à venir. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires pour nous assurer d'effectuer des investissements en infrastructure judicieux qui aident à protéger l'environnement et à préserver la santé publique, tout en favorisant une croissance économique qui permet de créer de bons emplois et de renforcer la classe moyenne. »

Nick Whalen, député de St. John's-Est, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'investissement d'aujourd'hui montre comment notre gouvernement travaille activement avec les municipalités dans le but de bâtir des collectivités durables. Nous avons comme priorité d'appuyer des projets, comme le projet de système de traitement de l'eau à Pouch Cove, qui permettent aux municipalités de fournir une eau potable propre à leurs résidents. Nous nous sommes engagés à investir 100 millions de dollars au cours des trois prochaines années dans un programme visant les travaux d'immobilisations dans les municipalités. En plus de verser le financement prévu dans le cadre de ce programme, nous continuons à travailler avec le gouvernement du Canada afin de tirer parti du gouvernement fédéral de manière à maximiser les investissements dans les infrastructures à Terre?Neuve-et-Labrador. »

Graham Letto, secrétaire parlementaire de l'honorable Eddie Joyce, ministre des Affaires municipales et de l'Environnement

« L'annonce effectuée aujourd'hui concernant l'octroi d'un financement fédéral et provincial pour un système de traitement de l'eau dans notre ville constitue une bonne nouvelle pour le conseil et les résidents de Pouch Cove. De nombreuses municipalités dans notre province mènent une lutte quotidienne pour offrir à leurs résidents une eau potable propre, et Pouch Cove ne fait pas exception. Grâce au financement conjoint fédéral et provincial de plus de 3,8 millions de dollars annoncé aujourd'hui, on réalise enfin notre objectif de fournir une eau potable propre à la population de Pouch Cove. Cela est essentiel pour notre ville puisqu'elle continue à croître, à se développer et à répondre aux besoins de ses résidents en 2017. »

Joedy Wall, maire de la Ville de Pouch Cove

Faits en bref

Le gouvernement du Canada alloue un montant maximal de 1 427 413 $ au projet, tandis que la province y consacre 2 426 988 $. La Ville de Pouch Cove assumera le reste des coûts.

alloue un montant maximal de 1 427 413 $ au projet, tandis que la province y consacre 2 426 988 $. La assumera le reste des coûts. Le Budget 2017 propose 21,9 milliards pour des investissements dans les infrastructures vertes. Ce montant inclut 5 milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Liens connexes

Plan d'infrastructure de plus de 180 milliards de dollars du gouvernement du Canada dans le Budget 2017: http://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/chap-02-fr.html#Toc477707375

Investissements fédéraux dans les infrastructures à Terre-Neuve-et-Labrador : http://www.infrastructure.gc.ca/map-carte/index-fra.html.

Projets nationaux et régionaux du volet Infrastructures provinciales-territoriales du Nouveau Fonds Chantiers Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/nrp-pnr-prog-fra.html

Twitter : @INFC_fra

Site web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 28 avril 2017 à 09:30 et diffusé par :