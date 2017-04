EY est nommée l'un des meilleurs lieux de travail au Canada en 2017







La culture, la flexibilité et l'inclusivité au coeur des nouveaux bureaux d'EY

MONTRÉAL, le 28 avril 2017 /CNW/ - EY est nommée l'un des meilleurs lieux de travail au Canada en 2017 par le Great Place to Work® Institute Canada, grâce à notre culture bien ancrée et axée sur le travail d'équipe, la flexibilité, le leadership orienté gens, les possibilités d'apprentissage et la croissance.

«Nous sommes très fiers de recevoir ce prix à nouveau. C'est là une autre preuve qu'EY met en pratique son objectif de travailler ensemble pour un monde meilleur, dit Stephen Shea, associé directeur, Talents d'EY Canada. Nous nous efforçons d'offrir une expérience exceptionnelle à tous les membres du personnel d'EY d'un océan à l'autre, mais en réalité, ce prix s'adresse à nos gens. Leurs efforts et leur dévouement à incarner les valeurs d'EY favorisent une culture d'entreprise d'exception et ce, année après année.»

La Société est sur le point d'en rajouter une fois de plus. En mai, les gens du bureau d'EY Toronto seront les prochains à emménager dans un milieu de travail entièrement repensé. La nouvelle Tour EY à Toronto constitue le cinquième et plus important déménagement pour EY au Canada, et témoigne de l'engagement de la Société à réévaluer régulièrement de quelle façon les gens travaillent le mieux.

«Le nouveau milieu de travail ne ressemble en rien aux locaux traditionnels, explique M. Shea. Le concept fondé sur la flexibilité et la fluidité vise à améliorer la façon dont les gens travaillent, peu importe là où ils se trouvent. Mais surtout, cet environnement nous permet de concrétiser notre objectif et de dynamiser notre culture d'entreprise.»

Le concept des nouveaux bureaux d'EY, surnommé EY@l'oeuvre, incarne l'objectif d'EY de travailler ensemble pour un monde meilleur. Il permet à nos gens d'offrir un service à la clientèle exceptionnel grâce à une collaboration améliorée, à la flexibilité et aux options de technologies de pointe. De plus, l'espace de travail témoigne d'une grande fluidité : on pourrait être dans une salle de collaboration virtuelle pour travailler avec des collègues situés ailleurs au Canada ou dans le monde, puis se retirer dans une salle privée pour répondre à un appel confidentiel. Les gens d'EY sont outillés pour travailler de la façon qui leur convient le mieux.

À ce jour, EY@l'oeuvre a été mis en place dans 84 bureaux d'EY à l'échelle mondiale et d'autres déménagements sont prévus bientôt. Au Canada, Halifax et St. John's ont adopté EY@l'oeuvre en 2014, Edmonton l'a fait en janvier 2016 et Calgary lui a fait une place en avril 2016. Montréal fera la transition en 2018.

«Alors que nous nous préparons à célébrer le 150e anniversaire du Canada, nous regardons tout ce qui a été accompli en travaillant de près avec les Canadiens et les entreprises qui ont contribué à la prospérité du pays, ajoute M. Shea. Nous sommes aussi très confiants en l'avenir puisque nous voulons avoir des équipes encore plus diversifiées, connectées et axées sur les objectifs.»

