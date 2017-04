C'est la Semaine de la santé mentale de l'ACSM : Du 1er au 7 mai 2017







Maintenant, PARLEZ HAUT ET FORT pour la santé mentale

TORONTO, le 28 avril 2017 /CNW/ - La 66e Semaine annuelle de la santé mentale de l'ACSM débute ce lundi 1er mai. Les Canadiens et Canadiennes entendent l'invitation de l'Association canadienne pour la santé mentale à PARLER HAUT ET FORT pour la santé mentale, et ils se font entendre pour mettre fin à la discrimination, à la stigmatisation et à la honte à semainedelasantementale.ca.

« Quand je dis "parler haut et fort", je pense à un porte-voix géant pour la santé mentale. Il faut que les personnes que nous aimons et celles que nous élisons entendent et sachent que la santé mentale est un aspect essentiel de la santé et des soins de santé », a souligné le Dr Patrick Smith, chef de la direction national de l'ACSM.

Du 1er au 7 mai 2017, le site Web de la Semaine de la santé mentale de l'ACSM (semainedelasantementale.ca) est le site à visiter pour parler haut et fort pour la santé mentale. Les Canadiens et Canadiennes peuvent participer au Coup de tonnerre de la Semaine de la santé mentale de l'ACSM et partager leurs réseaux sociaux pour un message d'une importance capitale; ils peuvent envoyer une lettre directement à leurs propres députés, afin de les informer qu'ils en ont assez d'attendre que la santé mentale soit une priorité. De plus, ils peuvent faire un don du montant de leur choix afin d'appuyer l'oeuvre de l'ACSM.

Pour cette Semaine de la santé mentale, l'ACSM est heureuse de s'associer à l'auteur-compositeur-interprète Rob Murphy pour présenter sa chanson 300 Days. Cette chanson (accessible en suivant le lien figurant dans ce communiqué) raconte l'histoire tragique d'une jeune femme qui est décédée par suicide alors qu'elle était en attente de soins.

L'ACSM a créé la Semaine de la santé mentale en 1951, qui est devenue depuis une tradition canadienne. Elle offre aux Canadiens et Canadiennes des moyens pratiques de conserver et d'améliorer leur santé mentale et de soutenir leur rétablissement à la suite d'une maladie mentale. Elle est aussi la tribune idéale qui permet aux Canadiens de parler de la manière dont la santé mentale affecte leur vie et celle des personnes qui leur sont chères.

À propos de l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM)

Fondée en 1918, l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) est l'organisme communautaire du secteur de la santé mentale le plus vaste et le mieux établi au Canada. Présente dans plus d'une centaine de régions réparties dans toutes les provinces, l'ACSM oeuvre en défense des droits et offre des ressources qui contribuent à prévenir les problèmes et les troubles de santé mentale, à soutenir le rétablissement et la résilience, afin de permettre à tous les Canadiens et Canadiennes de s'épanouir pleinement.

