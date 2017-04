Services aux sociétés de la TSX annonce une collaboration avec Diligent pour offrir aux émetteurs des outils de collaboration pour leur conseil d'administration







La division de soutien aux sociétés inscrites de TMX accueille le chef de file mondial en outils logiciels de gestion destinés aux conseils d'administration pour une cérémonie d'ouverture des marchés

TORONTO, le 28 avril 2017 /CNW/ - Services aux sociétés de la TSX et Diligent ont aujourd'hui annoncé une collaboration en vue d'offrir aux émetteurs de la Bourse de Toronto et de la Bourse de croissance TSX des outils sûrs et efficaces pour permettre aux membres des conseils d'administration de travailler sur leurs documents en temps réel depuis n'importe quel endroit. Grâce à cette entente, les émetteurs profiteront de tarifs préférentiels pour le logiciel de gestion de conseil d'administration de Diligent, qui est le meilleur de sa catégorie.

« Nous cherchons sans cesse à offrir une valeur ajoutée à nos émetteurs. Nous souhaitons offrir à leur conseil d'administration la mobilité et la productivité désirées et aider leur entreprise à se positionner pour réussir sur le long terme, explique Loui Anastasopoulos, directeur général, Services aux sociétés de la TSX, Marchés boursiers de Groupe TMX et président de Fiducie TSX. Cette collaboration avec Diligent témoigne de notre détermination à fournir les meilleures technologies et solutions afin de renforcer notre offre de services aux sociétés. »

Le logiciel de gestion de conseil d'administration de Diligent est axé sur cinq aspects clés, soit la sécurité, l'adoptabilité, le service, la gouvernance et la fonctionnalité, ce qui aide les conseils à collaborer en toute sécurité et améliore la productivité des réunions de conseil d'administration.

« Avec l'adoption rapide des technologies ainsi que les cybermenaces de plus en plus sophistiquées, les conseils d'administration du monde entier sont à la croisée des chemins. De nombreux conseils doivent désormais trouver un équilibre entre les exigences techniques, l'accès à distance et la capacité de collaborer à la production des documents du conseil tout en maintenant la sécurité la plus élevée, constate Brian Stafford, chef de la direction de Diligent. Nous sommes ravis de cette entente stratégique qui donnera aux émetteurs l'accès aux solutions de technologies unifiées de grande qualité de Diligent, qui permettent une gouvernance d'entreprise efficace et assurent la sécurité des documents de conseil d'administration les plus confidentiels. »

Afin de souligner la conclusion de l'entente, M. Stafford se joindra à M. Anastasopoulos aujourd'hui à 9 h 30 pour l'ouverture des marchés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter http://www.diligent.com/tsx.

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Les filiales principales du Groupe TMX exploitent des marchés au comptant, des marchés dérivés et des chambres de compensation couvrant de multiples catégories d'actifs, dont les actions, les titres à revenu fixe et les produits énergétiques. La Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, NGX, Shorcan, Shorcan Energy Brokers, AgriClear et d'autres sociétés du Groupe TMX offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble du Canada (Montréal, Calgary et Vancouver), dans des marchés clés des États-Unis (New York et Houston), ainsi qu'à Londres, à Pékin et à Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup.

À propos de Diligent

Diligent est le principal fournisseur de solutions de gouvernance d'entreprise et de collaboration sécurisées pour les conseils d'administration et les équipes de direction. Plus de 4 700 clients dans plus de 70 pays répartis sur les sept continents comptent sur Diligent pour leur fournir un accès sûr et convivial à leurs renseignements cruciaux et confidentiels, ce qui leur permet de prendre de meilleures décisions. La solution Diligent Boards (anciennement Diligent Boardbooks) accélère et simplifie la production et la livraison des documents de conseil d'administration ainsi que le travail en collaboration sur ceux-ci, et ce, au moyen de tous les appareils. Cela élimine les problèmes de sécurité liés à la transmission par messagerie, par courrier électronique ou par partage de fichiers. Visitez le www.diligent.com ou suivez-nous sur Twitter @diligentHQ pour en savoir plus.

