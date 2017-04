BLEU LIBELLULE choisit les nouvelles solutions omnicanal de Mi9 Retail pour la refonte de son système d'information et la gestion de l'ensemble de ses points de vente







MIAMI, 28 avril 2017 /PRNewswire/ -- MI9 Retail a le plaisir d'annoncer l'accord avec BLEU LIBELLULE, leader français des produits de coiffure et d'esthétique de qualité professionnelle, qui vient de sélectionner les solutions Mi9 MOSAIC et AFFINITY Merchandising de Mi9 Retail pour le déploiement de ses 150 magasins.

La suite progicielle de Mi9 Retail sera installée dans tous les points de vente du groupe pour centraliser ses opérations et améliorer ainsi son efficacité, le tout dans une logique Omnicanal. Le déploiement de la solution complète de Mi9 Retail assurera la gestion du merchandising, des opérations en magasin, du CRM et du Business Intelligence en plus des modules de gestion de back-office central.

«Nous avions besoin de répondre au défi de l'omnicanal afin de prévoir l'avenir et de rester agile dans notre développement.», précise Mickaël Labarias, Directeur Administratif et Financier de BLEU LIBELLULE. Il ajoute : « La capacité de Mi9 Retail à répondre à nos grands défis a été déterminante dans notre choix : gérer de multiples tarifs, administrer sur la même centrale des franchisés et des magasins en propres, profiter d'une solution très moderne et mobile en magasin, connaître notre clientèle pour orienter notre communication ».

«BLEU LIBELLULE avait établi un cahier des charges avec des exigences très précises et un plan de marche pour l'entreprise », souligne Neil Moses, Président de Mi9 Retail. « Nous avons très vite établi un dialogue constructif, en s'appropriant la vision du client et ayant à coeur d'établir un climat de confiance dès le début du projet ; nous sommes très heureux de participer à la croissance de cette belle entreprise française et les équipes de Mi9 Retail vont s'investir pleinement dans la réussite de ce projet stratégique ».

A propos de Bleu Libellule

Bleu Libellule est un réseau de magasins né de la volonté de pouvoir proposer aux particuliers des produits de coiffure et d'esthétique de qualité professionnelle. Fort d'une expérience de plus de 15 ans dans ce domaine, Bleu Libellule a su nouer des partenariats de qualité avec les grandes marques de la coiffure et de la beauté, permettant aujourd'hui de proposer à ses clients plus de 15 000 références de produits et matériels utilisés par des coiffeurs et professionnels de la beauté, à prix attractifs. Plus d'informations : www.bleulibellule.com

A propos de Mi9 Retail

MI9 Retail, leader sur le marché du commerce de détail, Editeur de progiciels pour le merchandising, business intelligence, Customer-Centric et e-Commerce, permet aux Retailers de renommée mondiale d'édifier de solides relations personnalisées avec leurs clients, de traiter des volumes élevés de transactions en temps réel et à optimiser la gestion des stocks de marchandises au sein de tous les canaux de distribution par l'utilisation d'une base de données crédible. Bâti sur une technologie de pointe, le progiciel minimise les coûts de possession et offre les meilleurs taux de rentabilité de l'industrie. Le Siège Social de la société est localisé à Miami (Floride), et dispose de bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Plus d'informations : www.mi9retail.com

