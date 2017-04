Sylvie Lalande désignée présidente du conseil d'administration de Capital régional et coopératif Desjardins







« Capital régional et coopératif Desjardins et moi avons une passion partagée :

le développement économique de toutes les régions du Québec. » - Sylvie Lalande

MONTRÉAL, le 28 avril 2017 /CNW Telbec/ - Le 21 avril 2017, les membres du conseil d'administration de Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) ont nommé Mme Sylvie Lalande, administratrice de sociétés, à titre de présidente du conseil de ce fonds fiscalisé appartenant à 104 000 investisseurs québécois et détenant un actif de 1 789 M$.

Bachelière en informations culturelles de l'UQÀM, Mme Lalande préside actuellement le conseil de Groupe TVA inc. et siège au conseil de Québecor inc. Elle est également administratrice de l'entreprise familiale Vins Philippe Dandurand et préside le conseil du Collège des administrateurs de sociétés. Jusqu'à tout récemment, elle siégeait au conseil d'Ovivo inc., un important fournisseur international de solutions technologiques destinées au traitement, au recyclage et à la purification des eaux, y ayant occupé le poste d'administrateur en chef.

« C'est la mission unique de Capital régional et coopératif Desjardins qui m'a convaincue d'accepter avec enthousiasme l'invitation de M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins de joindre les rangs du conseil de CRCD, de soutenir Mme Lalande. Capital régional et coopératif Desjardins et moi avons une passion partagée : le développement économique de toutes les régions du Québec, y compris les régions ressources. Je suis honorée d'être associée à CRCD, de pouvoir appuyer sa croissance et, par ricochet, celle de nos fleurons entrepreneuriaux et coopératifs. Je remercie mes collègues du conseil de CRCD pour leur confiance. Je sais que je peux compter sur leur collaboration et leur connaissance approfondie de l'organisation pour poursuivre la mission socio-économique de CRCD. »

Pour sa part, Luc Ménard, chef de l'exploitation de Desjardins Entreprises Capital régional et coopératif, la composante du Mouvement Desjardins qui gère CRCD, considère que « la nomination de Mme Lalande à titre de présidente du conseil de CRCD ouvre un nouveau chapitre en vue de valoriser et garder le meilleur de l'entrepreneuriat d'ici. Mme Lalande a une connaissance fine du réseau des entreprises au Québec. Elle affiche une longue feuille de route avec des familles en affaires. Cette expertise nous aidera à conserver notre position de leader en accompagnement de transferts de PME familiales au Québec. »

Par ailleurs, au nom de l'équipe de CRCD, M. Ménard a salué la contribution du président sortant du conseil de CRCD, M. Jacques Plante.

À propos de Capital régional et coopératif Desjardins

Avec plus de 104 000 actionnaires, Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) est une société publique dont l'actif net atteint 1 789 M$. CRCD contribue au développement économique du Québec, notamment au moyen de plusieurs leviers qu'il développe en collaboration avec son gestionnaire, Desjardins Entreprises Capital régional et coopératif. Ces leviers, dont CRCD est le pilier, constituent son écosystème entrepreneurial qui vise à valoriser et garder le meilleur de l'entrepreneuriat d'ici. C'est ainsi que CRCD appuie, directement ou indirectement, la croissance de près de 420 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec, contribuant ainsi au maintien et à la création de plus de 71 300 emplois. (www.capitalregional.com)

