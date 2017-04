L'Université TÉLUQ souligne le mérite étudiant







QUÉBEC, le 28 avril 2017 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la septième cérémonie du Tableau d'honneur, qui s'est déroulée le mercredi 26 avril à Québec ainsi que le jeudi 27 avril à Montréal, l'Université TÉLUQ a reconnu les étudiants qui se sont distingués par leurs résultats exceptionnels, leurs efforts et leur persévérance.

À cette occasion, le directeur général, Martin Noël, a tenu à saluer le sérieux et la rigueur avec lesquels ces étudiants réalisent leurs études universitaires à distance : « Les femmes et les hommes honorés au cours des deux derniers jours peuvent être fiers du chemin parcouru. La réussite étudiante est au coeur des préoccupations de l'Université TÉLUQ, et le Tableau d'honneur représente une occasion concrète de les encourager à garder le cap sur leurs objectifs et leur projet d'études. »

Pour sa part, la nouvelle directrice de l'enseignement et de la recherche, Caroline Brassard, a affirmé : « C'est privilège pour notre corps professoral et pour moi-même de pouvoir rencontrer nos étudiantes et étudiants qui excellent et de souligner le mérite qui leur revient. »

Cette année, ce sont 667 étudiants qui ont vu leur nom ajouté au Tableau d'honneur, ce qui représente 3,3 % des 20 000 étudiants que compte actuellement l'Université TÉLUQ.

Créée en 1972 pour rendre le savoir accessible, la TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour y faire leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.

