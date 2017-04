Une exposition de Michel Goulet à l'Espace musée de Québecor







MONTRÉAL, le 28 avril 2017 /CNW Telbec/ - C'est avec beaucoup de fierté que Québecor convie le public à l'Espace musée de son siège social afin de venir découvrir les oeuvres de Michel Goulet, l'une des figures marquantes en sculpture du milieu culturel québécois. À la fois reconnu pour son caractère poétique et déconcertant, le travail de l'artiste captive les esprits tout en remettant en question l'échelle de valeur des sociétés de consommation. L'exposition L'ordre des choses, oeuvres choisies de 2000 à aujourd'hui sera présentée jusqu'au 31 juillet prochain.

« Pour nous, l'art est une voix d'expression essentielle au bien-être de notre société. Ainsi nous sommes fiers d'apporter notre soutien et d'offrir une vitrine aux artistes d'ici, a affirmé Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor. Michel Goulet a marqué nos esprits en apportant une contribution significative à l'art public québécois. C'est pour nous un honneur de pouvoir accueillir ses oeuvres à notre siège social et de faire découvrir encore davantage son talent au grand public. »

Michel Goulet : un artiste d'une grande renommée

Né à Asbestos en 1944, Michel Goulet est notamment reconnu pour sa contribution à l'art public. Il a créé à ce jour plus d'une soixantaine d'oeuvres permanentes, tant en Amérique du Nord - Montréal, Toronto, Vancouver, New York - qu'en Europe. Parmi ses oeuvres publiques les plus remarquées à Montréal se trouvent notamment Les Leçons singulières, soit ces chaises ancrées au sol à la Place Roy et au belvédère du parc La Fontaine.

Les oeuvres de Michel Goulet ont également fait partie de nombreuses expositions importantes au Canada et à l'étranger, en plus de se retrouver dans de grandes collections publiques et privées. En 2004, son travail a d'ailleurs fait l'objet d'une grande exposition rétrospective au musée d'art contemporain de Montréal. En reconnaissance de sa carrière, Michel Goulet a reçu de nombreuses distinctions, dont le Prix Paul-Émile-Borduas en 1990 et le Prix du Gouverneur général du Canada en 2008. Il a de plus été nommé membre de l'Ordre du Canada en 2012.

L'Espace musée Québecor

Situé au 612 rue St-Jacques à Montréal, l'Espace musée de Québecor a pour mission de faire rayonner l'art et les oeuvres d'artistes québécois. Il a ainsi présenté une vingtaine d'expositions et les oeuvres d'une douzaine d'artistes québécois depuis son inauguration en 2012. Québecor soutient également de nombreux musées, organismes et événements dans le domaine des arts visuels, dont le Musée national des beaux-arts du Québec, le Musée d'art contemporain de Montréal ou encore la Journée des musées montréalais.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, détient une participation de 81,07 % dans Québecor Média, laquelle emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à coeur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

