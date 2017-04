Gala Les Talentueuses 2017 : Une pour tous et tous pour une !







L'AFFQ lance un cri de ralliement pour accélérer l'avancement des femmes en finances

MONTRÉAL, le 28 avril 2017 /CNW Telbec/ - C'est hier soir que se déroulait le 12e Gala Les Talentueuses de l'Association des femmes en finance du Québec (AFFQ). Cette remise de prix souligne les bons coups des professionnelles en finance de la province. Cette année, le duo d'animateurs était composé de Pierre-Yves McSween, le comptable le plus connu du Québec, et Katia Marquier, vice-présidente Finances et administration d'Oceanpath en gestion de placements et patrimoine et récente récipiendaire d'un prix de l'AFFQ.

« Une pour tous et tous pour une! », le thème de cette édition 2017, se veut une devise ralliant hommes et femmes partageant un même objectif, celui promouvoir la place des femmes, non seulement en finance, mais également dans toutes les sphères de la société.

Pour souligner le fait que l'avancement professionnel des femmes relève tant des hommes que des femmes, l'AFFQ a instauré cette année une toute nouvelle catégorie s'adressant exclusivement aux messieurs, le prix Alter Ego récompensant un homme s'étant distingué par sa contribution à la mise en place de mesures significatives pour encourager et faire évoluer les femmes dans le milieu de la finance.

Ce qui se mesure se réalise!

La présidente de l'AFFQ, Mme Dana Ades-Landy, a débuté la cérémonie de remise des trophées en faisant le piètre bilan de la mesure comply or explain, qui prescrit aux entreprises de présenter l'information relative à la représentation des femmes au sein de leur conseil d'administration et de fournir des explications lorsque les objectifs ne sont pas atteints. Selon des données rendues publiques en octobre dernier dans le Securities Bulletin du cabinet McMillan, on ne compte au Canada que 15,9 % de femmes aux conseils d'administration de l'ensemble des sociétés publiques cotées en bourse, et 40 % d'entre elles ne comptent aucune femme. L'AFFQ considère que des mesures plus fermes deviennent essentielles, notamment l'imposition de quotas et de sanctions.

« L'AFFQ fait le triste constat que les femmes n'ont toujours pas leur place aux conseils d'administration. Il faut d'abord établir des objectifs clairs et imposer qu'ils soient atteints dans les trois à cinq prochaines années. Ce qui se mesure se réalise! N'ayons pas peur de le dire, il faut instaurer des quotas. Ensuite, pour inciter les entreprises et leurs dirigeants à fournir les efforts nécessaires, il faut mettre en place des mesures punitives. C'est l'ultime moyen d'amener les entreprises à d'intégrer notre cause à leurs priorités », a expliqué Dana Ades-Landy, chef de la direction, Québec, pour la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, et présidente du conseil d'administration de l'AFFQ.

Se retrousser les manches encore plus haut

L'AFFQ compte bien redoubler d'efforts pour soutenir ce projet s'inscrivant directement dans sa mission première, celle de favoriser l'avancement professionnel des femmes en finance en influençant les décideurs et les acteurs clés du développement économique. Son taux d'adhésion ayant presque doublé au cours des dernières années, l'association ira à la rencontre de ses membres pour réévaluer leurs besoins et leurs positions afin d'orienter ses prochaines décisions. Elle misera davantage sur le rayonnement du regroupement et encouragera la diversité de ses membres en élargissant son recrutement. Rallier plus d'hommes et de jeunes professionnels est primordial, car ils peuvent amener des points de vue différents sur la manière de faire évoluer les mentalités. L'AFFQ poursuivra d'ailleurs sur sa lancée et ouvrira encore plus grandes ses portes à la relève. Des rencontres, conférences et ateliers de formations destinées aux recrues du milieu de la finance seront organisés et son programme de mentorat créé en 2013 continuera d'aider des dizaines de jeunes femmes annuellement en les faisant bénéficier de l'expertise d'un mentor.

À propos de l'Association des femmes en finance du Québec

L'Association des femmes en finance du Québec (AFFQ) a été créée en mai 2002 et regroupe près de 600 femmes en finance au Québec. En plus d'avoir mis sur pied un programme de mentorat qui épaule les femmes en finance, l'AFFQ propose à ses membres des activités de développement professionnel et de réseautage, sans compter les interventions faites auprès des jeunes en milieu scolaire. L'AFFQ organise annuellement de nombreuses activités d'affaires internationales, fournissant ainsi aux femmes en finance, un accès privilégié à un réseau important de financières présente dans plusieurs pays.

En 2014, l'AFFQ s'est joint à un groupe d'une dizaine d'organisations pour former Ensemble vers la parité, un mouvement dont l'objectif est de sensibiliser les dirigeants des entreprises et les gens d'affaires, femmes et hommes, à la nouvelle réalité de la diversité dans la gouvernance des organisations. Par l'éducation et l'information, on souhaite soutenir les entreprises, leurs conseils d'administration et leurs comités de ressources humaines et de gouvernance dans la promotion de la diversité et faciliter leurs efforts dans l'atteinte d'une présence accrue, selon leurs objectifs, des femmes aux conseils d'administration et dans les plus hautes sphères des entreprises partout au Québec et dans le reste du Canada.

