L'équipe d'archéologie subaquatique de Parcs Canada visite le HMS Terror avec des représentants du gouvernement du Nunavut et des membres de l'équipe de soutien de Gjoa Haven

La science révèlera l'histoire du HSM Terror

OTTAWA, le 28 avril 2017 /CNW/ - Pour célébrer le 150e anniversaire de la Confédération en 2017, le gouvernement du Canada invite la population canadienne à en apprendre davantage à propos de la diversité de son patrimoine, y compris de l'histoire, des cultures et des contributions des peuples autochtones. L'histoire en constante évolution de l'expédition de Franklin permettra de découvrir en profondeur ce riche patrimoine en 2017.

L'équipe d'archéologie subaquatique de Parcs Canada et un archéologue du gouvernement du Nunavut ont entamé les recherches archéologiques du HMS Terror - le deuxième navire de l'expédition tragique de sir John Franklin en 1845 - dans les eaux du Nunavut. Les archéologues auront recours à des véhicules sous-marins téléguidés (VTG) pour prendre des photos, des vidéos et des scans de l'épave.

Les renseignements recueillis grâce à cette importante visite de l'épave du HMS Terror serviront à élaborer des plans de recherche servant aux prochaines recherches effectuées. Vers la fin de l'été 2017, l'équipe d'archéologie subaquatique de Parcs Canada retournera au Nunavut pour effectuer quelques plongées préliminaires sur le HMS Terror et poursuivre les travaux archéologiques sur le HMS Erebus.

Les Inuits et le savoir inuit ont joué un rôle important dans l'histoire de l'expédition de Franklin. Les découvertes du HMS Erebus et du HMS Terror n'auraient pas été possibles sans les nombreuses contributions des Inuits et leur généreux partage du savoir inuit au cours des dix années de recherche pour retrouver les épaves de l'expédition de Franklin. Le gouvernement du Canada reconnaît les contributions de tous les partenaires à la recherche et se réjouit de poursuivre le partenariat avec les Inuits du Nunavut et le gouvernement du Nunavut, alors que nous travaillons ensemble à approfondir et enrichir notre compréhension de cette importante partie de notre histoire commune.

Les sites du naufrage du HMS Erebus et du HMS Terror ne sont pas ouverts au public pour l'instant; cependant, Parcs Canada et le comité consultatif provisoire de l'expédition de Franklin collaborent en vue d'élaborer des options d'expériences à offrir aux visiteurs qui assureront la protection à long terme des deux sites du naufrage.

« Je suis très enthousiaste à l'idée de savoir que nous en apprendrons bientôt davantage sur la deuxième épave de l'expédition de Franklin. Le savoir traditionnel inuit a été crucial à la découverte du HMS Erebus et du HMS Terror. Le gouvernement du Canada est fermement déterminé à faire participer des communautés du Nunavut au projet de l'expédition Franklin et aux initiatives connexes dans le cadre de notre engagement envers la réconciliation et pour célébrer une partie déterminante de notre histoire. Alors que le 150e anniversaire de la Confédération et les récits fascinants qui composent l'histoire riche et variée de notre pays nous rassemblent, les Canadiens et Canadiennes apprendront davantage au sujet de l'histoire de Franklin et profiteront de l'entrée gratuite à tous les parcs nationaux et lieux historiques nationaux. »

L'honorable Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Le gouvernement du Nunavut est heureux de poursuivre son étroite collaboration avec Parcs Canada dans la recherche de l'expédition de Franklin de 1845. Le soutien de l'Association des chasseurs et des trappeurs de Gjoa Haven et de CAP Enterprises Ltée jouera un rôle crucial dans la réussite de l'opération et il me tarde de voir les résultats de la première documentation archéologique détaillée du HMS Terror. »

L'honorable George Kuksuk

Ministre, Culture et Patrimoine, gouvernement du Nunavut

« Le comité consultatif provisoire de l'expédition de Franklin appuie la recherche continue effectuée par Parcs Canada et le gouvernement du Nunavut. Cette recherche contribuera à l'élaboration de plans touristiques qui peuvent être offerts à l'avenir. La collaboration avec l'Association des chasseurs et des trappeurs et une entreprise locale de Gjoa Haven permettra de s'assurer que les principes de l'Inuit Quajimajatuqangit sont incorporés au projet. »

M. Fred Pedersen

Président, comité consultatif provisoire de l'expédition de Franklin

L'Association des chasseurs et des trappeurs (ACT) de Gjoa Haven et une société locale, CAP Enterprises Ltée, offrent du soutien sur place pour appuyer cette initiative. Durant cette période de l'année, le passage du Nord-Ouest est gelé et le HMS Terror se trouve à l'heure actuelle sous environ deux mètres de glace marine. L'Agence Parcs Canada est heureuse de collaborer avec quatre membres de l'ACT et deux employés de CAP, lesquels sélectionneront l'emplacement du trou à percer dans la glace que l'équipe d'archéologie subaquatique utilisera pour déployer les VTG, en plus de fournir une précieuse expertise en matière de logistique et de soutien au campement en milieu nordique.

En tant que dirigeante de l'exploration scientifique, l'équipe d'archéologie subaquatique de Parcs Canada utilisera deux VTG modernes pour documenter l'extérieur de l'épave bien préservée du HMS Terror. Un Seaeye Falcon (type de VTG), muni de caméras vidéo et d'appareils photo à haute définition, sera déployé à travers la glace au-dessus du HMS Terror. Un plus petit appareil Deep Trekker, muni d'une caméra vidéo à haute définition, sera également déployé. Les opérations seront entièrement téléguidées et ne nécessiteront donc aucunement les services de plongeurs.

En 1992, les épaves du HMS Erebus et du HMS Terror avaient été désignées lieu historique national en vertu de la Loi sur les lieux et monuments historiques même si ni l'une ni l'autre des épaves n'avait encore été retrouvée à ce moment. Perdue durant l'expédition de sir John Franklin qui visait à trouver le passage du Nord-Ouest, l'épave du HMS Terror a été découverte en 2016. Le vaisseau amiral de l'expédition, le HMS Erebus , a été localisé en 2014.

Parcs Canada et la Kitikmeot Inuit Association géreront, en collaboration, le lieu historique national des Épaves-du-HMS Erebus- et-du-HMS Terror . Ce sera le premier lieu historique national géré en collaboration au Nunavut .

Parcs Canada continue de collaborer étroitement avec la Kitikmeot Inuit Association en vue de négocier une Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits, comme l'exige l'Accord du Nunavut .

. Le comité consultatif provisoire de l'expédition de Franklin conseille Parcs Canada en ce qui concerne la gestion du lieu historique national des Épaves-du-HMS Erebus- et-du-HMS Terror jusqu'à la conclusion d'une Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits. Le comité consultatif provisoire de l'expédition de Franklin compte des membres provenant de la Kitikmeot Inuit Association, des communautés de Cambridge Bay et de Gjoa Haven , de l'Inuit Heritage Trust, du gouvernement du Nunavut , de Nunavut Tourism, du Nattilik Heritage Centre et de Parcs Canada.

La construction du HMS Terror, une bombarde de classe Vesuvius de 325 tonnes de la Marine royale, s'est étalée sur une période de deux ans dans les chantiers navals Davy de Topsham, en Angleterre. Le HMS Terror a été lancé en juin 1813 et a participé à sa première bataille importante lors du bombardement du fort McHenry pendant la bataille de Baltimore , au Maryland , en 1814. Vingt-deux ans après la guerre de 1812, le HMS Terror a été rééquipé pour servir de bateau d'expéditions polaires, dont certaines en Arctique et en Antarctique.

