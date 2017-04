L'amiral James T. Kirk et les capitaines de Starfleet se téléportent sur de nouveaux timbres consacrés à Star Trek (MC)







Un hommage à des héros audacieux et à leurs plus redoutables ennemis

OTTAWA, le 28 avril 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, Postes Canada a émis un jeu de sept timbres sur Star Trek. Ces vignettes mettent chacune en vedette un héros de Starfleet aux côtés de son plus redoutable ennemi.

Cinq timbres sont consacrés aux exploits de James T. Kirk (le montréalais William Shatner), Jean?Luc Picard (Patrick Stewart), Benjamin Sisko (Avery Brooks), Kathryn Janeway (Kate Mulgrew) et Jonathan Archer (Scott Bakula).

Deux autres vignettes illustrent l'intrépide navette Galileo, souvent utilisée lors de missions trop dangereuses pour l'U.S.S. Enterprise, et l'inquiétant cube Borg, rehaussé d'un estampage holographique et d'un gaufrage.

Deuxième volet de la collection du cinquantenaire de Star Trek présentée l'année dernière, ces sept timbres mettent en vedette :

L'amiral James T. Kirk et Khan Noonien Singh ( Star Trek II : La Colère de Khan , 1982)

et Khan Noonien Singh ( , 1982) Le capitaine Jean-Luc Picard et Locutus de Borg ( Star Trek : La nouvelle génération , 1987-1994)

et Locutus de Borg ( , 1987-1994) Le capitaine Benjamin Sisko et Dukat ( Star Trek : Deep Space Nine , 1993-1999)

et Dukat ( , 1993-1999) Le capitaine Kathryn Janeway et la reine des Borgs ( Star Trek : Voyager , 1995-2001)

et la reine des Borgs ( , 1995-2001) Le capitaine Jonathan Archer et le commandant Dolim ( Star Trek : Enterprise , 2001-2005)

et le commandant Dolim ( , 2001-2005) La navette classique Galileo (première apparition dans Star Trek , 1966)

(première apparition dans , 1966) Le cube Borg (première apparition dans Star Trek : La nouvelle génération, 1989)

À propos des timbres

Conçus par la maison Signals Design Group et imprimés par le groupe Lowe?Martin, les cinq timbres à l'effigie des héros de Starfleet mesurent 24 mm sur 30 mm. Ils sont offerts sous forme de carnets de 10, de feuillets de 5 et de planches non coupées. La vignette consacrée à la célèbre navette mesure 24 mm sur 20 mm et elle est offerte en rouleaux de 50. Les sept timbres, y compris la figurine unique du cube Borg qui mesure 67 mm sur 62 mm, et qui est rehaussée d'un estampage holographique et d'un gaufrage, sont offerts dans un livret de prestige prêt à être envoyé. Les plis Premier Jour officiels sont uniquement offerts en jeu de sept et ils sont ornés d'un cachet d'oblitération portant la mention « Vulcan AB », à l'exception de celui sur James T. Kirk, qui porte la mention « Montréal QC ».

MC & © 2017 CBS Studios Inc. © 2017 Paramount Pictures Corp. STAR TREK ainsi que les marques et les logos qui s'y rattachent sont des marques de commerce de CBS Studios Inc. Tous droits réservés.

