Déclaration du premier ministre du Canada à l'occasion du Jour de deuil national







OTTAWA, le 28 avril 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de deuil national :



« Chaque année, en ce jour, nous nous joignons à la population de nombreux pays du monde pour rendre hommage aux travailleurs qui ont été tués ou blessés, ou qui sont devenus malades en raison de dangers et d'accidents liés à leur milieu de travail.

« Malheureusement, les milieux de travail ne sont pas tous sécuritaires, et certaines tâches exigent que des travailleurs s'exposent au danger. Au Canada, chaque année, des milliers d'employés sont aux prises avec des maladies liées à leur milieu de travail, sont blessés ou perdent la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Les risques en milieu de travail ont un impact non seulement sur les travailleurs, mais également leur famille et leur communauté.

« Le mois prochain, nous soulignerons le 25e anniversaire du désastre de la mine Westray. En souvenir de ce jour terrible, notre gouvernement s'engage à travailler pour veiller à ce que la loi Westray soit appliquée de façon efficace et à ce que les employeurs négligents soient tenus responsables de leurs actes.

« Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger la santé, la sécurité et le bien-être de tous les travailleurs à travers le pays. Nous continuerons à travailler de près avec les organisations syndiquées, les employeurs, les employés, les intervenants et nos partenaires provinciaux et territoriaux afin de sensibiliser les gens aux dangers en milieu de travail et d'aider à prévenir les accidents, les blessures et les maladies au travail. Une partie de cet engagement s'exprime notamment dans notre engagement à interdire la fabrication, l'importation, l'exportation et l'utilisation d'amiante au Canada d'ici 2018.

« En cette triste journée, j'encourage tous les Canadiens à prendre un moment pour rendre hommage aux travailleurs qui ont perdu la vie, ont été blessés ou sont devenus invalides ou malades en raison de leur milieu de travail. Ensemble, réaffirmons notre engagement à faire du Canada un endroit plus sain et plus sûr pour vivre et travailler. »

