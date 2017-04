Abonnement gratuit de trois mois au plan premium de Netflix à l'achat d'un téléviseur 4K UHD de LG







La technologie 4K HDR des téléviseurs LG offre une expérience de diffusion en continu supérieure ainsi que des fonctionnalités novatrices pour un rendement télévisuel supérieur

TORONTO, le 28 avril 2017 /CNW/ - Les consommateurs qui achètent un téléviseur 4K UHD de LG Electronics (LG) pourront profiter gratuitement d'un abonnement de trois mois à Netflix grâce à une promotion exclusive qui commencera au mois d'avril. La gamme complète de téléviseurs OLED, SUPER UHD et UDH 2017 de LG offre une remarquable expérience de diffusion en continu avec Netflix, car ils sont compatibles avec la technologie HDR et sont dotés de nombreuses caractéristiques qui vous permettent de visionner vos émissions de télévision en diffusion en continu plus rapidement et facilement que jamais.

Grâce à cette promotion exclusive, les propriétaires de téléviseurs 4K UHD de LG pourront profiter de la grande variété de titres UHD 4K et HDR de Netflix, le plus important réseau de télévision Internet au monde. Les consommateurs auront également l'assurance que leur plus récent téléviseur de LG prendra en charge tout le contenu HDR offert par Netflix. Les téléviseurs 2017 de LG sont dotés de la technologie 4K HDR qui permet une remarquable qualité d'image, une définition supérieure, des couleurs plus vives lorsque le contenu Netflix est diffusé en continu, ce qui donne une expérience plus immersive. Il est maintenant possible de visionner la série Iron Fist de Marvel récemment lancée par Netflix et d'autres émissions populaires, comme The OA et Chef's Table, en 4K et en HDR pour profiter d'une incroyable qualité d'image. La série haut de gamme 2017 de LG prend en charge l'éventail complet de formats HDR, tels que Dolby Vision, HDR10 et HLG1. De plus, les téléviseurs sont dotés de la technologie HDR activée, une exclusivité de LG, qui présente des scènes plus lumineuses et des ombrages plus détaillés lors de l'affichage de contenu HDR.

Les consommateurs qui profitent de leur abonnement gratuit de trois mois à Netflix pourront profiter à la fois de l'incroyable qualité d'image des téléviseurs 4K UHD de LG, et aussi de leur épatante facilité d'accès à Netflix. Cet accès est d'ailleurs consolidé par la renommée télécommande Magic de LG, qui est maintenant dotée d'un bouton Netflix qui lance instantanément le service de diffusion en continu en un seul toucher, permettant ainsi aux consommateurs de succomber à de nouvelles séries encore plus facilement. Les importantes améliorations apportées à la facilité d'accès à Netflix et aux capacités de diffusion en continu des téléviseurs LG leur ont valu au fil des ans des titres comme celui de Netflix Recommended TV, que l'entreprise décroche pour la troisième année de suite.

« Par la voie de l'innovation continue de nos produits, nous avons l'intention de non seulement garantir la meilleure expérience de qualité d'image disponible sur le marché, mais nous voulons aussi continuer de trouver des solutions pour que nos téléviseurs intelligents offrent un accès plus rapide et plus aisé au contenu 4K HDR pour une expérience de visionnement plus agréable », a révélé Marina Tran-Vu, chef de marque de LG Electronics Canada (Divertissement pour la maison).

Les consommateurs peuvent facilement s'abonner à Netflix depuis leur téléviseur LG en sélectionnant la bannière promotionnelle Netflix. Ils peuvent ensuite utiliser la télécommande Magic pour accéder à leur contenu et installer facilement l'application Netflix directement à partir de la boutique de contenu de LG. Après avoir atteint la page promotionnelle de Netflix, les consommateurs obtiendront instantanément leur abonnement gratuit de trois mois.

À propos de l'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG Electronics

L'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG Electronics est un chef de file mondial dans le domaine des téléviseurs, des systèmes audio et vidéo, des moniteurs, des ordinateurs personnels, de l'affichage numérique et des écrans commerciaux. L'entreprise marque le début d'une nouvelle ère d'innovations dans le marché des téléviseurs en créant des technologies novatrices, comme les téléviseurs OLED, et en mettant en oeuvre un système d'exploitation intuitif qui permet aux utilisateurs de découvrir les avantages de la technologie des téléviseurs intelligents. LG est déterminée à améliorer la vie des consommateurs avec d'innovants produits de divertissement à domicile, qui suivront les traces des primés téléviseurs 4K OLED, ULTRA-HD et webOS. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.LG.com.

À propos de LG Electronics Canada

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 49 milliards de dollars US. LG Canada est composée de cinq divisions opérationnelles : communications mobiles, électroménagers, divertissement pour la maison, solutions commerciales et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.LG.com.

1 La liste des différentes caractéristiques prises en charge pour chaque format, comme HDR 10 RF et HLG HDMI, peut différer selon la région.

